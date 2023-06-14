河内努力发挥“百业之地”优势 创造更多的就业机会

河内共有42个传统工艺村，可以说很少有地方像河内那样拥有如此之多的传统工艺村。最重要的是为农村居民创造就地就业机会，保障当地的生计问题。

河内新农村建设计划协调办公室常务副主任阮文志表示，截至目前，河内已有六种产品被列入五星级“一乡一品”（OCOP）产品名录，成为全国五星级OCOP产品数量最多的地方之一。

在上述六种五星级OCOP产品中，光荣陶瓷有限公司有四种，美德丝绸有限公司有一种以及新盛陶器合作社有一种。阮文志表示，OCOP产品不是采用先进技术进行批量生产的产品，而是具有地方特色和优势的产品，因此其是独一无二的，具有很高的价值。

光荣陶瓷有限公司经理何氏荣表示，产品被评为五星级是对该公司的莫大荣幸，有助于企业在国内外市场加强和发展产品品牌活动。目前，光荣公司80%以上的陶瓷产品远销世界多国，尤其是德国、美国、日本、丹麦等要求苛刻的市场。

新盛陶器合作社社长陈德新表示，目前该合作社有20名成员，他们都是钵场(Bát Tràng)传统陶瓷村的优秀工匠。合作社的每个成员都专注于不同的产品，所以有很大的发展潜力。

河内手工艺村总数占全国手工艺村总数的59%，凭借“百业之地”的优势，河内手工艺村创造了一万个就业岗位。目前手工艺村的产值约为22万亿越盾（约合近10亿美元），出口额每年约为2亿美元。

为充分挖掘这一优势，河内市将建设至少一个OCOP产品创意设计、推广和销售中心，将旅游发展与手工艺村发展相结合；力争将三星级及以上的OCOP产品数量增加至400种，参加五星级评价的产品有10种。此外，河内市将落实和完成到2025年的OCOP计划中制定的目标。

为完成好这些目标，河内市人民委员会部署了七大重点任务，其中，根据中央的产品评估标准，河内OCOP理事会将对OCOP产品申请档案进行审查分类，提交市人民委员会和农业与农村发展部对OCOP产品进行国家五星级潜力产品评估分类。（完）