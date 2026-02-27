河内创新中心构建数字安全生态系统

2026年2月26日下午，河内市人民委员会举行了河内创新中心股份公司（HIC）成立公布仪式。

HIC成立恰逢河内市进入强劲数字化转型阶段之际，其有望成为新技术和新商业模式受控试验的场所，成为"创造并执行创新的引擎机构"，助力落实关于推进国家科技、创新和数字转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，以及各项智慧城市建设计划。借此，河内市将增添吸引人才、国际资本和技术的工具，为年轻创始人的成长创造环境，为中长期可持续增长做出贡献。

河内创新中心股份公司董事会主席陈光兴表示，HIC注重在计算基础设施、数据和试验空间的基础上支持年轻创意社群。初期阶段，HIC将重点应用人工智能和大数据服务于行政改革和提升公共服务质量。

HIC的成立开启了“政府—高校—企业”三方合作模式，其创始成员包括河内市人民委员会、河内理工大学和CMC技术集团。该模式旨在将研究和政策与市场紧密联系起来，打造以知识为基础的增长引擎。

CMC技术集团董事长兼执行主席阮中政肯定，这是落实关于科技和私营经济发展的各大主张的重要一步。凭借三十多年的技术发展经验，CMC承诺携手高效运营HIC，为将河内打造成为区域的创新目的地作出贡献。

从管理角度看，河内市人民委员会副主席张越勇强调，HIC是按照"政府引导 – 企业运营"的模式构建的，旨在重组该市的创新流。市政府承诺在机制、基础设施和资源方面创造条件，促进中心高效运作。

一个值得注意的内容是研究和试点推行数字安全秩序治理生态系统。河内市公安局局长阮青松中将表示，在2025年底接收的版权数字地图系统的基础上，市公安局将与HIC合作开发实时联动平台，实现对巡逻力量的定位和调度，整合图像、视频和GPS坐标以服务远程指挥。

数字安全生态系统的试点不仅是技术进步的体现，也是一种现代的城市治理解决方案，为构建智慧、安全、日益高效服务民众的河内市奠定基础。

河内创新中心的成立有望将该市打造成为亚洲创意产业和文化-科技产业的领先目的地，为实现提升文化产业在GDP中的比重目标做出贡献。（完）