河内公约：充分彰显了“行动中的多边主义”精神

主题为“打击网络犯罪——共担责任——面向未来”的《联合国打击网络犯罪公约》（又称《河内公约》）开放签署仪式将于2025年10月25日至26日在河内举行。趁此机会，联合国毒品与犯罪问题办公室主任Xiaohong Li就该活动的意义与重要性接受了越通社驻纽约记者的采访。



Xiaohong Li女士表示，《联合国打击网络犯罪公约》的诞生是一个具有历史意义的里程碑。这是首个与网络空间治理相关的非刑事性公约，提供了多部门、全面性的措施与工具，用以预防和应对网络犯罪。《河内公约》的一些特点有助于协调各国法律，对不同类型的犯罪行为（如网络诈骗）进行统一规范，并建立执法措施。

在涉及电子数据的收集与保存问题，《公约》提供了促进国际合作的机制和措施，包括在电子数据的保存、收集与共享、引渡等方面的多边协助。除此之外，《公约》还为应对网络犯罪提供了全面的预防性措施，从“根源上”解决此类犯罪问题，加强技术合作与能力建设，以缩小各国之间的技术差距。



《河内公约》也面向保护人权，并配备有力的法律工具。Xiaohong Li坚信，《公约》生效后将成为一个高效且全面的全球法律框架，助力应对网络犯罪。



联合国毒品与犯罪问题办公室主任强调，河内承办《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式是一个具有重要意义的事件和里程碑，体现了越南在应对全球威胁中对集体解决方案的坚定承诺。



她强调，联合国同意选择河内作为开放签署仪式举办地，本身就是一个强有力的讯息，充分彰显了“行动中的多边主义”精神。越南以负责任成员、可靠伙伴的身份，展现了自身的信誉与地位，始终在联合国和国际社会中发挥建设性作用。（完）