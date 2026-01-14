新闻
河内公安局公布交通分流方案 确保越共十四大顺利进行
在上述时间段，河内市公安局将对普通卡车、专用卡车及16座及以上载客汽车（悬挂有安保标识车辆、服务大会车辆、享有优先通行权车辆、公务车、公交车、垃圾车、事故抢修车等除外）在以下路段实施限制通行：黄花探路、青年路、瑞圭路、宜蚕路、瓯姬路、安阳王路、安阜路、陈日聿路、二征夫人路、朗路、朗下路、黎文良路、屈维进路、米池路、升龙大道。
对于3号环城高架路（从升龙桥至与5A号国道交汇的立交桥路段），在大会期间的每天6:00-21:00，临时禁止总允许载重10吨以上的汽车通行（悬挂有安保标识车辆、服务大会车辆、享有优先通行权车辆等除外）。 在交通临时限制期间，河内市公安局将根据实际情况，通过环线、高速公路和国道等轴线组织跨省车辆分流，限制进入中心区域及服务于大会的各条线路。将引导车辆按照替代路线行驶，例如三环路、清池大桥、扶董大桥、新3号国道、2号国道、6号国道、胡志明大道以及各区域间高速公路。河内市公安局建议建设局调整相关线路上的公交车和客车运行路线与班次，以确保交通安全、畅通。
市公安部门建议市建设厅根据此分流通知，调整公交线路、固定客运线路的运营路线，限制代表活动路段及大会举办地周边路线的班次。
为确保出席大会代表的安全与安保，河内市公安局要求所有交通参与者自觉、严格遵守《道路交通秩序安全法》，遇到执行任务并发出优先信号的优先车辆时，迅速转向最近的横向道路或交叉路口，并遵守职能部门引导，为优先车队让行。（完）