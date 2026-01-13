河内全面部署越共十四大安保工作

公安部业务局、首都司令部领导代表，河内市公安局领导班子、各职能部门及下属126个乡坊公安、派出所负责人出席会议。

河内市公安局局长阮清松中将在会上首先肯定了各单位前期在方案制定与力量准备中展现出的责任担当。他强调，确保大会安全的核心要求是保持总体稳定，严格执行 “外部正常、内部严密” 的工作方针，在保障交通顺畅的同时，致力于塑造河内安全、文明、友好的首都形象。

为确保目标实现，会议要求各单位同步推进各项专业措施，强化对形势的早期研判、前端掌控与基层处置，并加强对网络空间的监测。市公安局领导班子将按照分工，直接深入一线指挥，确保问题在基层解决，坚决防止形成任何安全“热点”。

阮清松指出，当前是维护国家安全的关键时期。首都公安力量需充分借鉴此前成功保障重大活动的宝贵经验，在此基础上灵活、创新、系统地运用各项措施，主动防范风险，依法严肃处置违法行为，确保万无一失。他要求全体干警必须弘扬 “主动、纪律、责任、效率” 的精神，杜绝任何被动与意外情况。

根据通报，本次安保方案科学系统，旨在对辖区实施全链条、闭环式管控，并明确了各单位的具体职责。方案将最大限度动员警力、装备与技术手段，其最高目标是确保大会会前、会中、会后各阶段的绝对安全。重点任务包括：

维护公共安全：保障交通安全秩序，预防和打击各类犯罪活动。

加强社会面管控：强化居住管理，特别是对外籍人员的管理。

消除安全隐患：确保消防安全。

净化网络空间：坚决打击利用人工智能等新技术散布谣言、攻击党和政府、制造社会恐慌的违法行为。

会议要求，所有单位必须按照 “人员清、事项清、任务清、时限清、责任清” 的“五清”原则开展工作，在实施最高等级安保措施的同时，最大限度减少对民众正常生活和出行的影响。各力量间需强化协同配合，以杜绝一切可能的复杂情况，确保大会安全顺利举行。(完)