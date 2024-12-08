河内促进销售区域农产品和OCOP产品

在开幕式上，农业贸易促进中心主任阮明进表示，此次活动旨在支持各地方、企业、合作社和农业生产基地发展业务，拓展市场；宣传推广品牌，表彰安全优质的农林水产品；并搭建合作社、企业与消费者，生产与销售之间的桥梁。谅山省农业农村厅在展会上设立了展位，重点推介芝郎番荔枝、八角、黃皮屬、宝林无核方柿、文朗柿子、长定黑果冻、野柠檬、茂山六指鸡等特色农产品和OCOP产品。

展销会还展示了多种有机农产品、生态农业产品、高科技生产加工产品，以及传统手工艺品、3星至5星级OCOP产品等。同时，展销会还汇集了太原茶、灵山番石榴、 李山大蒜等众多著名农产品特产。



河内市新农村建设计划协调办公室副主任阮文志表示，自2019年实施OCOP项目以来，河内市已拥有2756个产品，其中5星级产品6个，有潜力5星级产品12个，4星级产品1491个，3星级产品1247个。2024年，河内市将继续对近500种产品进行评估和分类，以支持OCOP主体发展，提高产品价值和质量，满足国内消费者日益增长的需求，并逐步走向出口。

为了促进河内市与全国各地的联系，河内市农业与农村发展厅与农业贸易促进中心与谅山省 农业与农村发展厅联合举办农产品的推广活动。

为了促进河内市与全国各地的联系，河内市农业与农村发展厅与农业贸易促进中心与谅山省 农业与农村发展厅联合举办农产品的推广活动。

河内质量、加工和市场发展分局局长阮氏秋姮女士表示，此次活动为全国OCOP主体提供了交流、合作、推广品牌、促进贸易的机会。同时，也为各主体共同构建农产品供应链和消费链创造了条件。目前，河内市已建立并发展了159条从生产到销售的安全食品供应链。这些链条吸引了众多企业、合作社和农民参与合作，有助于稳定产量，适应市场变化。

2024年农产品展销会暨OCOP产品、安全农产品和食品推介和销售促进周在河内市黄国越路489号农业展一楼举行。

文图/越南画报 黄河 译/何芳