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河内企业与万象企业签署多项谅解备忘录

11月24日上午，河内工贸局与越南驻老挝商务处和万象工贸局在万象联合举行了河内与老挝企业贸易对接会，旨在推介河内市和万象市的潜力、优势以及贸易与投资促进需求。会上，河内市企业和老挝企业签署了合作谅解备忘录。
河内市人民委员会副主席阮孟权在会上发表讲话时强调，近年来，河内与老挝的贸易合作关系释放积极的信号。2022年，河内与老挝的双边贸易额达4.11亿美元。其中，河内出口到老挝的主要商品包括：矿产、器械、电子和电脑零件、化学品、石油、食品、水产品、纺织品服装等。2023年前10月，河内从老挝进口的主要商品为矿产、农产品、肥料、食品、木材和木材原料等，进口额达2亿美元。

阮孟权表示，此次会议极具意义，有助于促进越南企业与老挝企业的贸易交往，推广其产品和品牌。

会上，河内市企业代表分享了与老挝企业的合作需求和潜力，推介了河内市各个手工艺村以及河内企业的产品。双方共同交换了意见、促进产品销售力度、加强对接和进行技术转让。

特别的是，越老两国首都企业签署了9份谅解备忘录，为双方开辟许多经营合作商机，涵盖种子转让、技术转让、原材料种植区、原材料收购、包销等领域。

此前，由16家企业组成的河内贸易促进代表团参加万象塔銮节和从11月23日至27日举行的2023年万象贸易展会，并设立了“越南-河内”展位，展示和介绍各种农产品、食品、日用品、纺织品、手工艺品、化妆品和“一乡一品”产品等。

访问老挝期间，河内市贸易促进代表团还前往万象市部分生产厂、超市和集市进行了实地考察，旨在了解当地人民的消费需求和习惯，从而寻找在老挝的商机和原料种植地。（完）
 

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