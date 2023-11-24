河内企业与万象企业签署多项谅解备忘录

河内市人民委员会副主席阮孟权在会上发表讲话时强调，近年来，河内与老挝的贸易合作关系释放积极的信号。2022年，河内与老挝的双边贸易额达4.11亿美元。其中，河内出口到老挝的主要商品包括：矿产、器械、电子和电脑零件、化学品、石油、食品、水产品、纺织品服装等。2023年前10月，河内从老挝进口的主要商品为矿产、农产品、肥料、食品、木材和木材原料等，进口额达2亿美元。



阮孟权表示，此次会议极具意义，有助于促进越南企业与老挝企业的贸易交往，推广其产品和品牌。



会上，河内市企业代表分享了与老挝企业的合作需求和潜力，推介了河内市各个手工艺村以及河内企业的产品。双方共同交换了意见、促进产品销售力度、加强对接和进行技术转让。



特别的是，越老两国首都企业签署了9份谅解备忘录，为双方开辟许多经营合作商机，涵盖种子转让、技术转让、原材料种植区、原材料收购、包销等领域。



此前，由16家企业组成的河内贸易促进代表团参加万象塔銮节和从11月23日至27日举行的2023年万象贸易展会，并设立了“越南-河内”展位，展示和介绍各种农产品、食品、日用品、纺织品、手工艺品、化妆品和“一乡一品”产品等。



访问老挝期间，河内市贸易促进代表团还前往万象市部分生产厂、超市和集市进行了实地考察，旨在了解当地人民的消费需求和习惯，从而寻找在老挝的商机和原料种植地。（完）