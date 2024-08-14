河内与阿根廷地方合作潜力巨大

8 月 11 日至 14 日，由河内市市委副书记、市人民议会主席、市国会代表团副团长阮玉俊率领的河内市代表团访问阿根廷，旨在加强河内市与阿根廷的合作关系。

越通社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，阮玉俊在8月12日与布宜诺斯艾利斯首都议会和政府举行的工作会议上高度评价建交50年以及建立全面伙伴关系14年后越南与阿根廷之间的团结、友谊和务实合作。

阮玉俊同志介绍了河内市经济社会发展情况，2011年~2021年平均GDP增长6.65%，2022年GDP增长8.89%，去年增长6.27%。河内与100多个国家的首都和城市建立了友好合作关系。

阮玉俊希望今后双方在能力建设、运作效率、民选机构监督作用、各级政府机构组织工作等领域加强经验交流，促进城市管理、交通、环境保护、文化遗产保护、旅游和体育发展等领域开展投资促进合作。

布宜诺斯艾利斯议会常务副主席马蒂亚斯·洛佩斯希望两国首都继续增进代表团互访和文化交流，充分挖掘投资和贸易潜力。

布宜诺斯艾利斯外事局副局长Ana Ciuti表示，越南是东南亚重要的创新创意中心之一，布宜诺斯艾利斯希望与河内在技术开发和高新技术产品生产方面进行经验交流并开展合作。

访问期间，河内市代表团出席了8月13日举行的“2024年河内-阿根廷投资、贸易和旅游推介会”。

阮玉俊在会议上强调，越南被认为是一个安全、有吸引力和有潜力的目的地，为企业和外国投资者提供良好的投资环境，双方力争实现2025年进出口额达到100亿美元的目标。

会上，越南驻阿根廷大使吴明月高度评价两国合作潜力。 2004年~2023年期间，越南与阿根廷贸易额增长近16倍，从2.04亿美元增至34.5亿美元。目前，越南是阿根廷在全球第六大贸易伙伴和第五大出口市场，阿根廷是越南在拉美地区的第三大贸易伙伴。

南方共同市场-东盟南美共同市场商会（MACC）主席鲁道夫·卡法罗·克莱默（Rodolfo Caffaro Kramer）重申了与越南企业建立合资企业的意愿。他还强调了加强航空领域联系以促进贸易交流的重要性，并建议开通两国之间的直飞航班。

会议结束后，两国企业代表还签署了合作协议。在阿期间，河内代表团还向位于布宜诺斯艾利斯的胡志明主席纪念碑敬献花圈；与布宜诺斯艾利斯司法局、城市发展局和外事局等举行工作会谈。（完）