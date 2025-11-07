新闻
河内与法国研发中心加强环境污染治理合作
阮孟权对法国研发中心代表的倡议表示欢迎，并强调，该项目具有高度的科学性和实践性，符合首都可持续发展的方向。他指出，随着城镇化进程的加快，河内正面临空气污染、交通、基础设施以及化石能源等多方面的挑战，因此需要基于现代科学与技术的高效国际合作方案。
目前，河内正多措并举提升城市管理质效并改善人民生活，同时努力实现在2030年前全部公交车转为纯电动公交车；鼓励私人交通工具和客运车辆转向清洁能源；并逐步在全市范围内建立低排放区域。
在此背景下，SEACAI 项目被认为切实可行，契合实际且具有较高的应用潜力。阮孟权表示，河内希望与IRD在环境、可持续发展、干部队伍的科研培训等领域建立长期合作伙伴关系。
西尔万·乌伊永强调，通过SEACAI项目，法国发展研究中心将协助河内开展预报与污染源分析工作，为政策制定提供科学依据，同时加强科研合作、数据与科学资料共享，并为有关项目寻找国际赞助资金。
阮孟权相信，本着真诚合作、共同迈向可持续发展的精神，凭借法国研发中心的科研经验与专业能力，河内市与法国科研中心之间的合作关系必将继续向深度和广度拓展并取得实效，为提升首都的生活环境质量和城市形象作出积极贡献等。（完）