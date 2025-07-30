河内、海防和胡志明市8月1日起试点销售E10生物汽油



这是为2026年初在全国范围内全面推广使用E10生物汽油所做的准备工作。目前，这两家企业已公布了详细的试点销售网点及实施进度。其中，Petrolimex在胡志明市的36个加油站试点销售E10汽油；PVOIL在6个加油站开展试点销售（河内市4个和海防市2个）。



越南石油总公司（PVOIL）董事长高怀阳表示，该公司正在对主要仓储基地的E5 RON92汽油调配站进行改造，以便随时能够混配E10 RON95汽油。同时，PVOIL也在加大人力资源培训力度，确保E10汽油生产和分销系统高效运行。



关于乙醇的供应来源，多家成品油企业代表表示，当前阶段可能仍需依赖进口。



据越南工贸部创新、绿色转型与工业促进局代表的介绍，目前全国共有6家乙醇生产厂，总设计产能约为每年50万立方米，但目前仅有其中2家工厂仍在运行，年供应能力约为10万立方米。



据越南工贸部创新、绿色转型与工业促进局副局长陶维英表示，在初期阶段，越南将主要依赖进口乙醇供应，来源充足，包括来自美国、巴西、阿根廷等主要生产国，以及新加坡、韩国等区域供应商。



目前，越南多家乙醇生产企业正在重新启动国内的乙醇工厂，其中包括中部石油生物燃料公司，正推进榕桔工厂重新启动，预计将在2025年底恢复运营，以满足国内市场的需求。（完）

越通社