沙黄考古文化遗址将申请世界遗产

被列入国家级特殊遗迹的沙黄考古文化遗址包括：盛德（Thạnh Đức）、隆盛（Long Thạnh）、富康（Phú Khương）、占巴遗迹群（Quần thể di tích Chăm pa）、安溪潭（Đầm An Khê）、安溪坝（đập An Khê）等，遗迹保护面积达到500公顷。



申遗的范围将扩大到4个区域，包括沙黄(出海口)、李山（海岛）、平山（船舶墓地）、山河（山谷），从历史、美学、民族学或人类学的角度来看，具有突出的全球价值，铸就了沙黄文化居民生态综合体的多彩面貌。



沙黄文化考古遗址具有完整性。该考古遗址在地下保存完善。沙黄文化考古遗址的周围环境几乎保持原貌。

沙黄文化遗址的真实性得到保证，在考古遗址中，住宅遗址文化层的结构特征和沙黄居民墓地的形状仍然完好。发掘中发现的遗物和遗物采用新方法保存，保留了瓦罐坟的整体结构，目前在省综合博物馆陈列。（完）