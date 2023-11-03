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沙黄考古文化遗址将申请世界遗产

沙黄(Sa Huỳnh)考古文化遗址具有许多特殊的历史、文化和科学价值，已于 2022 年 12 月被列入国家级特殊遗迹名录。广义省积极研究并建立沙黄考古文化遗址申遗档案以提请政府总理批准，并提请世界教科文组织将其列入世界遗产。
被列入国家级特殊遗迹的沙黄考古文化遗址包括：盛德（Thạnh Đức）、隆盛（Long Thạnh）、富康（Phú Khương）、占巴遗迹群（Quần thể di tích Chăm pa）、安溪潭（Đầm An Khê）、安溪坝（đập An Khê）等，遗迹保护面积达到500公顷。

申遗的范围将扩大到4个区域，包括沙黄(出海口)、李山（海岛）、平山（船舶墓地）、山河（山谷），从历史、美学、民族学或人类学的角度来看，具有突出的全球价值，铸就了沙黄文化居民生态综合体的多彩面貌。

沙黄文化考古遗址具有完整性。该考古遗址在地下保存完善。沙黄文化考古遗址的周围环境几乎保持原貌。
 
沙黄文化遗址的真实性得到保证，在考古遗址中，住宅遗址文化层的结构特征和沙黄居民墓地的形状仍然完好。发掘中发现的遗物和遗物采用新方法保存，保留了瓦罐坟的整体结构，目前在省综合博物馆陈列。（完）
 

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