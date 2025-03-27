沙坝护照：旅游爱好者的新热潮

携带着“护照”探索沙坝之旅

以 3.5万越盾的价格，游客即可拥有一本纪念护照，并先后在护照上提出的12 个著名景点打卡，如石教堂、太阳广场（Sun Plaza）、番西邦峰、吉吉村、函龙（Hàm Rồng）山、乌龟胡天门、芒花谷等等。

护照设计精美，细节考究。太阳集团供图

在每个站点，游客都可 免费领取印章并亲手盖章于护照上，标记探索之旅的足迹。

这种结合纪念意义的旅游方式，不仅激励游客探索更多地方，还让旅程更加难忘。“每个目的地都有专属印章，盖上印章后，会觉得这趟旅行更加有意义。不只是到此一游、拍照留念，而是以一种特别的方式留下每一刻、每一步的回忆。”—— 旅行博主胡晋才（Win Đi）——该项目的发起人分享道。

旅行博主 Win Đi与“沙坝——云雾小镇”护照。太阳集团供图

这位年轻内容创作者表示，这一想法源于他在世界各地的旅行经历。在许多国家，旅游护照不仅是记录旅程的工具，更是连接游客与目的地的桥梁。

护照内容精致，有越-英双语翻译。太阳集团供图

他第一次来到沙坝时，就看到了这片土地的巨大潜力。沙坝旅游不仅仅是欣赏美景，更是一次 文化交流与情感连接之旅，让人更加热爱这片土地。

除了独特的打卡潮流，“沙坝护照”还助力旅游推广和可持续发展。得益于老街省旅游协会与内容创作者的紧密合作，这一产品已受到国内外游客的积极评价。

“沙坝——云雾小镇”护照目前可在惊叹沙坝酒店（Amazing Sapa Hotel）、朱龙酒店（Châu Long Hotel）、Delasol 酒店等酒店购买，这些酒店均受到老街省旅游协会的支持，确保价格合理，避免过度商业化。

体验初夏的沙坝



初夏时节，沙坝进入最宜人的气候，温暖舒适，白云缭绕，构成 治愈系美景。因此，这也是 云海追逐之旅 的最佳时机，乌龟胡天门、番西邦峰、函龙山等地，体验行走在云端的奇妙感受。

同时，这也是 沙坝花季最美的时节。登上番西邦峰，满山 杜鹃花竞相绽放，数千株樱花也已初放。此外，全国最大，占地 5万平方米的玫瑰谷将于4月举办大型玫瑰节。游客还可品尝西北特色美食，参与传统民俗游戏，观赏 精彩的民族歌舞表演，以及体验高原集市的热闹氛围。

番西邦峰 一直是旅行爱好者的梦想之地。如今，游客不仅能登顶，还能通过“沙坝护照”记录自己的挑战之旅。

在番西邦峰缆车站游客服务台，游客可亲手盖上纪念印章。在峰顶，只需扫描NFC，即可 获得越南最高峰征服证书，并领取幸运纪念品。

一系列独特、新颖的体验，正等待着热爱 云雾小镇 的旅行者们。带上“沙坝护照”，让每一次旅行，不仅仅是一次旅程，更是一段以特别方式铭记的故事。（完）