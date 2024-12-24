沙坝——迎接2025年圣诞节和新年的绝佳目的地

拥有“热带内温带”气候的老街省沙坝镇被英国《Time Out》杂志评为全球最美丽的16个小镇之一，是冬季的绝佳去处。在2025年圣诞节和新年期间，沙坝推出了许多具有吸引力的独特旅游产品和服务来吸引国内外游客。

预计接待游客20万人次

据沙坝镇文化通讯部负责人黄氏旺表示，预计2025年圣诞节和新年期间，沙坝小镇将迎来国内外游客约20万人次。

从12月初开始，来到沙坝镇的游客就可以沉浸在乌龟湖（O Quy Ho）山口如诗如画的乌龙茶山，观赏一排排樱花树在一片葱郁的茶山中樱花盛开、树木发芽的美丽景色。

从12月20日至2025年新年假期结束前，游客可以来到沙坝各民族文化公园参加“沙坝——冰雪天堂”冬季狂欢节，感受浓厚的圣诞氛围。

2024年12月31日晚将举办跨年倒计时和文艺晚会活动，除夕夜还有低空烟花秀。2025年新年第一天将举行首批游客欢迎仪式。2025年1月1日晚举行“沙坝——春天之舞”文艺晚会等。

这几天，沙坝各家酒店、宾馆开始张灯结彩，举办众多活动，为游客在迎接2025年新年的时刻带来难忘的体验。

努力成为东盟清洁绿色旅游城市

2024年对老街旅游业来说是充满挑战的一年，尤其是第3号台风使该行业遭受严重的影响。但随着旅游业、地方和企业的共同努力，2024年最后三个月，老街旅游业强劲复苏，游客到访量达近170万人次，同比增长42%，预计2024年全年该省接待游客超过800万人次。仅沙坝镇就接待了440万名游客，约占老街省游客的55%。

老街省提出2025年接待游客至少1000万人次。其中，沙坝镇接待游客580万人次，旅游收入为27.9万亿越盾（折合人民币79.7亿元）。为了实现这一目标，从2024月12月至2025年3月底，沙坝镇将举办一系列迎新年及春节庙会活动，预计将迎来游客约30万人次。

目前，沙坝镇拥有住宿场所711个、餐饮服务场所283个、纪念品礼品店90个等，逐步满足游客丰富多样的需求。

沙坝镇被评选为东南亚十大最具吸引力的旅游目的地、亚洲14个最具吸引力的目的地、亚洲10个最佳赏雪目的地等。凭借自己的优势，该小镇设定了到2025年成为东盟清洁绿色旅游城市的目标。目前，沙坝镇政府领导正在开展系列项目和计划，加大对旅游、交通基层设施镇的投资，促进完成重点旅游项目，满足清洁旅游旅游城市的标准。（完）