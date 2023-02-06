汇丰银行：旅游业将成为越南2023年新的增长来源

尽管面临短期贸易困难，但旅游业已成为新的增长来源，有助于缓解2023年的部分挑战。上述是汇丰银行6月2日发布的《《越南速览报告》(Vietnam at a glance)中值得注意的内容之一。

汇丰银行的报告显示，2023年1月的数据显示了增长放缓和高通胀的风险。在增长方面，越南的贸易指标继续恶化，尽管部分原因是春节基数效应。尽管如此，与正在面临通胀持续上升的该地区地区大多数其他国家不同的是，越南光明的外国直接投资前景和仍然强劲的国内需求可能会弥补外部需求的部分疲软

在增长方面，汇丰银行的报告指出，尽管贸易形势放缓，但仍有使越南经济保持稳定的部分因素。其中，旅游业将成为2023年的拳头产业。

去年3月重新开放后，越南国内旅游强劲复苏，但原来占旅游收入60%的国际旅游的复苏进度缓慢。即便如此，越南有充分的理由来期待更强劲的复苏，尤其是在中国重新开放之后。汇丰银行认为，越南旅游市场的中国游客回头率可达50-80%。

另一方面，越南也在考虑进一步放宽签证政策，其中，考虑将免签期限从目前的15天延长至30天，并逐步为所有国家和地区的公民签发电子签证。此外，越南正在努力扩建住宿接待单位和丰富旅游产品，以进一步促进游客流动。

在通胀方面，汇丰表示，1月通胀率同比增长4.9%，略高于市场预期。其中，食品通胀贡献率最大，同比增长6.1%。

尽管1月份世界油价保持稳定，但越南对成品油的环保税从每公升1000越盾提高到2000越盾，导致国内成品油零售价格略增。此外，核心通胀继续保持上升势头，同比增长5.2%，其表明内需旺盛。

汇丰银行专家认为，当2月份数据公布时，越南国内需求的景象将变得更加清晰，但早期迹象表明消费仍在增长，意味着通货膨胀存在许多风险。因此，这也是国家银行将继续加息的迹象。汇丰银行预计，越南国家银行将在2023年第一季度和第二季度将再融资利率上调50个基点，使2023年年中基准利率上调至7%。（完）