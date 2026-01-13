永隆省与日本爱媛县加强经济可持续合作

永隆省人民委员会主席陈智光在签署仪式上发表讲话时表示，近年来，永隆省与日本合作伙伴之间的经贸关系不断得到扩大。2025年，永隆省对日本市场的出口额超过7.67亿美元，进口额超过2.41亿美元。目前，日本在永隆省共有15个外商直接投资（FDI）项目，总投资额达3.41亿多美元，在对永隆省投资的24个国家和地区中位列第4位。



永隆省人民委员会主席陈智光发表讲话。图自越通社

陈智光强调，永隆省人民委员会与日本爱媛县政府签署这份合作备忘录具有重要意义，开启新发展阶段，更加契合永隆省的发展规模、潜力和战略方向。



他相信在越南与日本全面战略伙伴关系基础上，永隆省与爱媛县之间的合作关系将不断走深走实，重点聚焦人力资源开发、高科技农业、加工制造—物流、旅游和文化交流等双方优势互补、需求契合的领域。



爱媛县知事中村時広（Tokihiro Nakamura）相信此次合作备忘录的签署将进一步提升两地关系水平，为今后在永隆省实施更多投资和经济合作项目创造有利条件。



爱媛县知事中村時広发表讲话。图自越通社

据合作备忘录，越南永隆省人民委员会与日本爱媛县政府一致同意通过建立与加强经济可持续合作关系，共同推动经济发展。合作内容重点涵盖贸易、工业、投资、科技和人力资源培训等领域，旨在支持经济发展，加强地方间文化交流，构建紧密合作关系，促进信息交流共享，创造商业合作机遇，推动地方经济和企业共同发展。



同时，双方将联合举行企业交流、贸易对接会议、技术推介研讨会、专题会议及相关活动等，为双方创造商业合作机会。两省将优先推动在农林水产品加工工业和应对气候变化等可持续发展目标相关项目方面的合作。



此外，双方将加强在人力资源培训以及劳动力派遣与接收方面的协调与合作，促进地方经济的可持续发展。（完）



