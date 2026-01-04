永隆旅游为新年创造突破动力

新年伊始推广旅游



在2026年新年伊始的热闹气氛中，举办“庆党迎春2026丙午春节旅游推广计划”之地——永隆省客运码头成为文化旅游聚会点。其中，以“永隆旅游迈向绿色、可持续未来”为主题的旅游空间推广开幕式暨2026年首个抵达永隆的国际旅游团欢迎仪式为该计划的亮点。此次活动不仅开启了新的旅游季，还传达了将旅游发展与文化遗产和环境保护相结合的信息。



欢迎仪式期间，首批抵达永隆省的游客有机会欣赏充满浓郁地方文化特色的艺术节目，同时，省领导给游客们送上了充满永隆特色的新年礼物和祝福。



法国游客Fabrice Groussin 分享道：“在探索包括永隆省在内的越南的旅程中，我们将探访当地居民，入住民宿，一起做饭并了解更多传统习俗。我非常高兴能够欣赏自然美景，同时了解文化和社区生活。越南是一个很棒的国家，我们希望能有机会再次回来继续探索更多。我希望未来越南旅游业能够持续发展，为提升人民生活水平做出贡献。”



于1月1日至3日举行的“庆党迎春2026丙午春节旅游推广计划”带来了丰富多彩、引人入胜的内容，服务于国内外居民和游客。展示省内各景点、经营单位和旅游企业的产品、服务和特色美食的展位空间，为游客提供了参观和体验的条件。



为绿色、可持续旅游创造突破动力



永隆省文化体育与旅游厅称，2025年当地接待游客近950万人次，旅游总收入约8万亿越盾。2026年，该省提出的目标是接待游客人数984万人次，旅游收入超过9.365万亿越盾。在新阶段，该省力争通过提升旅游产品和服务质量、加强推广、促进和刺激需求，打造文化特色丰富、环境友好的目的地形象。



2025年永隆省接待游客近950万人次。图自越通社

喜迎新年，许多旅游单位主动准备推广计划和特色体验产品，为旅游业继续突破、确立在游客心中作为祥和、好客、富有特色的目的地地位奠定基础。



鸟岛社区旅游合作社董事长阮氏碧云表示，2025年该单位接待游客量3.3万人次。这是积极的成果，表明鸟岛社区旅游模式日益有效、具有吸引力并能留住游客。2026年，以游客人数达约3.5万人次为目标，合作社将重点整治环境，打造绿色-清洁-友好空间，并提升产品质量，以吸引更多游客。



湄公旅游公司副经理范氏玉贞介绍，元旦期间，许多旅游团早早报名。为了迎接游客，该单位整修了船只、住宿空间，增种花卉、盆景以增添春色，并精心准备餐饮和住宿条件，让游客体验与当地居民一起过年的亲切感。



永隆省文化体育与旅游厅副厅长阮氏玉容表示，为实现2026年旅游发展目标，从年初开始，该厅举办了以“永隆旅游迈向绿色、可持续未来”为主题的旅游推广计划。通过这一系列活动，省旅游业期望在推广、品牌定位工作中产生强大的传播效应，逐步将永隆打造成为越南乃至世界旅游地图上有品牌影响力的目的地。未来，永隆旅游业将加强与各地、企业和国际伙伴的对接与合作，携手推动旅游业朝着长期、负责任的方向发展。（完）