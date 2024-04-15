永福省加强合作 吸引新加坡投资

新加坡驻越南特命全权大使贾亚·拉特南（Jaya Ratnam）先生4月15日率团对永福省进行工作访问。

新加坡驻越南特命全权大使贾亚·拉特南（Jaya Ratnam）先生表示，越南与新加坡关系在深厚的政治互信和积极的经贸关系基础上取得长足发展。目前，新加坡是越南三大投资国家和地区之一。在永福省，新加坡共有12个投资项目，总投资额近5亿美元。其中。新加坡叶水福集团（YCH Group）与越南T&T集团合作的Superport陆港项目，已成为两国互利合作的成功象征。

贾亚·拉特南大使表示，眼下许多新加坡企业正在寻求与永福省在教育、卫生、旅游等领域的合作机会。新加坡致力于加强合作，为永福省培养高素质人力资源创造有利条件。未来5年，新加坡准备支持永福省培训并提高约500名官员和高技能工人的资质水平，特别是在物流领域的干部和技术人员。贾亚·拉特南大使希望永福省重视并为新加坡投资者在该省实施有效的投资、生产和商业项目创造有利条件，特别是在教育培训、医疗保健、旅游等领域的投资。

永福省省委书记杨文安高度评价永福省与新加坡的合作活动，为加强越南与新加坡两国广泛合作关系做出了贡献；希望新加坡共和国驻越南特命全权大使贾亚.拉特南先生继续成为促进新加坡与越南，特别是新加坡与永福省关系的桥梁，帮助新加坡企业了解永福省优先吸引投资领域的投资合作机会。

永福省省委书记杨文安申明，永福省将重点指导有关部门，与政府、各部委行业密切配合，解决和排除困难和障碍，为项目实施创造一切有利条件。同时，永福省将探讨如何与新加坡更加密切地合作，提高人力资源质量，满足永福省未来一段时期的发展需求。 （完）