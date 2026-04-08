永昂二号热电厂二号机组投入商业运行

永昂二号热电有限责任公司领导代表4月7日透露，当天0时，永昂二号热电厂二号机组正式投入商业运行，标志着全厂正式与国家电网并网的重要里程碑，为保障能源安全并促进中部地区经济社会发展作出贡献。



经过长期的施工以及严格的运行测试流程，二号机组已完全满足各项技术要求，确保稳定且安全地投入商业运行。



永昂二号热电厂项目于2021年开工建设，投资规模高达22亿美元。这是河静省永昂经济区的重点外商直接投资（FDI）项目，也是具有战略意义的国家级能源工程之一。该项目采用“建设-经营-转让”（BOT）模式，拥有2个机组，总装机容量超过1330兆瓦。

最值得关注的是该项目应用了“超超临界”（Ultra Supercritical - USC）锅炉技术。能源专家认为，这是目前越南燃煤热电厂中最先进且现代的技术。



永昂二号热电厂的全线运行有望为河静省经济注入强劲动力。该项目不仅为国家电力系统提供稳定的电能，服务于工业生产和居民生活，还为当地贡献可持续的财政收入。



此外，当该工厂投入稳定运行后，将直接为数百名高技术劳动者创造就业机会，同时推动永昂经济区卫星服务、物流及配套工业发展。（完）