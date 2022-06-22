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民间美食进入越南五星级酒店食谱
胡志明市西贡丽士酒店为食客提供海防蟹汤粉，为食客带来物超所值的早餐。蟹汤粉是海防港市风韵十足的小吃。其色香俱全的特殊风味遍布越南全国各地的大街小巷。
胡志明市第10郡居民阮姜说：“我曾经在海防吃过蟹汤粉。这次在这家五星级酒店品尝这种菜肴，感觉还是非常棒的”。
这是肉粽，是华人的特色传统美食。西贡喜来登酒店厨师值此端午节之际为食客提供这种美食的服务。
西贡喜来登酒店丽柏餐厅厨师叶饶说：“我们已对食客的口味进行考察并制作肉粽，以为西贡喜来登酒店食客提供合口的肉粽”。
凭借民众对饮食的关注，近几年来，美食旅游逐渐成为世界旅游新趋势。越南美食旅游也深受国内外游客的欢迎。此外，越南多种菜肴已被列入世界美食名单，因此，游客已将越南称为美食天堂。其中，越南各地美食已深受国内外游客的喜爱。
越南旅游协会主席阮友寿说：“目前，各家五星级酒店已为游客推介各种民间菜肴。可以说，各地美食仍保留着传统特色，但其质量有所提高，以更好地满足食客的需求”。
保留和推广各地美食不仅有助于推介越南饮食文化，而且有助于开发更多新颖旅游产品，进而大力吸引游客。民间美食进入越南各家五星级酒店食谱有助于提升越南旅游以及各个旅游景点的竞争力。（完）