民间美食进入越南五星级酒店食谱

美食旅游被视为世界旅游新趋势，颇受国内外食客以及游客的关注，

越南

美食旅游已深受国内外游客的欢迎。越南多种菜肴已被列入世界美食名单。把握好这一新趋势，越南旅游业已充分挖掘民间特色美食，为游客提供服务。

胡志明市西贡丽士酒店为食客提供海防蟹汤粉，为食客带来物超所值的早餐。蟹汤粉是海防港市风韵十足的小吃。其色香俱全的特殊风味遍布越南全国各地的大街小巷。

胡志明市第10郡居民阮姜说：“我曾经在海防吃过蟹汤粉。这次在这家五星级酒店品尝这种菜肴，感觉还是非常棒的”。

这是肉粽，是华人的特色传统美食。西贡喜来登酒店厨师值此端午节之际为食客提供这种美食的服务。

西贡喜来登酒店丽柏餐厅厨师叶饶说：“我们已对食客的口味进行考察并制作肉粽，以为西贡喜来登酒店食客提供合口的肉粽”。

凭借民众对饮食的关注，近几年来，美食旅游逐渐成为世界旅游新趋势。越南美食旅游也深受国内外游客的欢迎。此外，越南多种菜肴已被列入世界美食名单，因此，游客已将越南称为美食天堂。其中，越南各地美食已深受国内外游客的喜爱。

越南旅游协会主席阮友寿说：“目前，各家

五星级酒店

已为游客推介各种民间菜肴。可以说，各地美食仍保留着传统特色，但其质量有所提高，以更好地满足食客的需求”。

保留和推广各地美食不仅有助于推介越南饮食文化，而且有助于开发更多新颖旅游产品，进而大力吸引游客。

民间美食

进入越南各家五星级酒店

食谱

有助于提升越南旅游以及各个旅游景点的竞争力。（完）