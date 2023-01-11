民间外交为国家发展营造良好国际环境

越南国家副主席武氏映春出席并发表讲话。



武氏映春代表越南党、国家和人民对各国政府和人民、外交团、国际组织和非政府组织长期以来对越南给予的支持表示衷心感谢，同时对越南友好组织联合会和外国非政府组织事务委员会2022年取得的成就给予好评。



武氏映春强调，2022年国际形势错综复杂，但在各级政府和人民的共同努力下，加上国际社会的支持，越南取得了诸多重要成就，成为疫后复苏的典范，经济增长8.02%，是外国投资者颇具吸引力的投资目的地。

2022年，越南党、国家、国会的外交与人民外交工作同步、有效、灵活地开展。越南与许多国家和国际组织的合作伙伴关系不断加强。越南一直展现出是国际社会责任担当的一员。



武氏映春强调了民间外交在贯彻落实越南对外政策的重要性。她指出，民间外交为国家发展营造有利的国际环境。越南革新政策实施35 多年来取得的成就离不开民间外交工作的贡献。



武氏映春相信越南友好组织联合会和外国非政府组织事务委员会将不断推动改革创新，提高运作效率，成为连接国际友人与越南的重要桥梁。

当天下午，第五届越南友好组织联合会主席团（ 2019-2024任期）举行2022年工作总结暨2023年工作计划会议。越南友好组织联合会主席阮芳娥大使出席会议。（完）