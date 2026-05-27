民间交流助力推动越泰全面战略伙伴关系深化

泰国外交部新闻司高级外交官纳塔苏达·梅塔普拉塞特（Nattasuda Metaprasert）于5月26日在泰国媒体《曼谷商报》(BangkokBizNews)上发表题为《泰国—越南：从烤肉卷到全面战略伙伴关系》的文章，评论泰越关系日益紧密，成为新一代东盟的典型范例，其中国与国的关系不仅由政治和经济推动，更建立在人民、文化以及两国人民之间的亲近感基础上。

越通社驻曼谷记者援引该文章称，提到越南，许多泰国人常常想到河粉、春卷或烤肉卷等著名菜肴。越南也通过旅游体验日益为人所知，如河内的咖啡馆、鸡蛋咖啡，或岘港等海滨城市——这些是深受泰国游客喜爱的目的地。

作者认为，泰越关系近年来发展迅速。两国关系从2013年的战略伙伴关系提升至2019年的加强型战略伙伴关系，并于2025年继续提升为全面战略伙伴关系，这是最高级别的外交关系之一。

文章强调，越南目前是泰国全球第六大贸易伙伴，在东盟内第二大贸易伙伴，仅次于马来西亚。反之，泰国是越南在东盟最大的贸易伙伴。泰越目前不仅是贸易伙伴，而且在工业生产链中日益紧密联系。超过700家泰国企业正在越南的食品、能源、零售和工业区开发等领域运营，反映了越南对泰国在该地区日益重要的战略作用。

泰国人民日益熟悉越南的品牌和企业，其中包括越捷航空公司，该公司正在大力扩展两国间的航线。目前，每周有超过250个直飞航班连接曼谷、清迈和普吉与越南各大城市，有助于促进旅游、投资交流并寻找新的合作机会。

作者评论称，使泰越两国更加紧密的因素不仅在于经济指标，还在于日常生活中，尤其是早已在泰国流行的越南饮食文化的相似之处。其中，烤肉卷（nam nuang）受到泰国人民，特别是东北地区人民的喜爱。文章指出，烤肉卷不仅仅是食物，更是通过生活方式、语言和饮食文化，成为湄公河两岸居民文化交融的象征。

文章也提到两国地方级合作正在大力推动。这一关系有助于加强两国人民之间的经济、教育、旅游和文化交流。

作者认为，这可以视为新时期东盟的典范，其中国与国的关系不仅由政治或经济利益来维系，更来自人与人、文化与日常生活之间的连接，从而使两个社会更加紧密地联系在一起。（完）