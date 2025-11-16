民族大团结日活动首次在海外举行

据越通社驻日本记者报道，这是民族大团结日活动首次在海外举行，旨在加强团结、凝聚和发挥全民族大团结力量，同时落实越南祖国阵线中央委员会"海外越南人民族大团结日试点方案"。



越南驻福冈总领事武枝梅、总领事馆全体馆员、越南祖国阵线中央委员会委员、福冈越南人协会主席、GAG日语学校校长、全球越南语与越南文化教学网络秘书长阮维英，福冈县国际局代表、福冈越日友好协会代表等出席活动。



越南总领事武枝梅在开幕辞中强调，举办民族大团结日和体育大会旨在弘扬全民族大团结传统，巩固在日本特别是九州地区越南人社群的凝聚力，同时向日本朋友推介越南国家、越南人和越南文化形象，结合文化体育交流，传播越南特色，助力建设团结、融合、发展、心系祖国家乡的九州越南人社群。



数千名海外越南人参与创纪录活动。图自越通社

该活动最动人的亮点是逾千名越南人同步列队，组成由3大组块构成的金星红旗图案。越南世界纪录组织代表向福冈越南人协会及越南驻福冈总领事馆颁授"日本境内参与人数最多的越南国旗人形拼图活动"纪录认证证书。



活动组委会主任、越南祖国阵线中央委员会委员阮维英激动地表示，目睹九州越南人空前汇聚令人感动，此次活动既是旅越同胞相聚交流的平台，更昭示着神圣信念：虽远离祖国，每个越南人仍流淌着雒鸿血脉、心系祖国。这面旗帜不仅是越南的象征，更是团结、自豪与社群力量的象征。



活动中，越南祖国阵线中央委员会联合驻福冈总领事馆表彰了在社群建设、巩固团结精神、为在日越南文化语言传承工作做出积极贡献的集体和个人。（完）