比利时驻越南大使：越南是比利时值得信赖的合作伙伴

卡尔·范登博舍大使指出，这是比利时国王和王后首次对越南进行的国事访问。这次访问是两国50年来共同建立牢固的双边关系历史上的一个重要里程碑。



卡尔·范登博舍大使强调，这也是比利时国王第四次访问越南。比利时王后于2023年5月以联合国儿童基金会名誉主席身份访问了越南。此次再次访问越南，比利时国王和王后将有机会亲眼目睹越南社会经济发展的成就以及越南在国际经济和地缘政治舞台上日益重要的地位。



此访不仅肯定越南是比利时可信赖的合作伙伴，还体现了在当前动荡世界中越南在国际舞台上的重要地位，强调比利时与越南等伙伴之间的密切合作对于促进东盟、欧盟的作用以及欧盟与越南关系至关重要。



由比利时企业在海防市开发运营的工业和港口综合体（DEEP C） 。图自越通社

对于越比双边合作关系，卡尔·范登博舍大使表示，比利时是首批与越南签署发展合作协议的西方国家。随着时间的推移，两国关系取得了重要进展，体现在农业、文化、教育、应对气候变化、能源开发、绿色物流等领域。双边经济关系也取得了长足进展。我们确实看到越南的经济腾飞。



自2018年10月签署农业领域战略伙伴关系协议以来，两国农业和食品领域成为两国合作的重要支柱。两国还在港口、物流、应对气候变化、氢能产业和文化等领域合作取得重要成果。



卡尔·范登博舍大使强调，在越南，比利时不仅扮演着投资者的角色，还充当促进外国投资流入越南的“催化剂”。作为可信赖的投资者，比利时将为其他合作伙伴参与促进越南经济发展创造便利。



对于2023年10月5日比利时众议院通过了支持越南橙剂受害者的决议，卡尔范登博舍大使表示，这是全球范围内有关支持越南橙剂受害者的唯一决议，也是比利时在此问题上表示支持越南的强烈信号。我们可以采取不同的合作方式来解决橙剂/二恶英造成的问题。



对于在法语国家组织框架下的合作，卡尔·范登博舍大使表示，通过法语国家共同体，比利时与越南建立了更加牢固的关系。1996年，即河内法语国家峰会召开的前一年，瓦隆-布鲁塞尔代表团（比利时法语区）在越南开设了办事处。至今，该办事处仍是瓦隆-布鲁塞尔代表团在亚洲唯一的代表处。

比利时皇家高跷艺术团的表演成为每届顺化节不可错过的亮点。图自越通社

30年来，瓦隆-布鲁塞尔驻越南代表团开展了许多活动，为法语的推广和该地区的利益做出了贡献。越南与瓦隆-布鲁塞尔的关系不断发展，务实合作成果丰硕。双方实施了800多个互利合作项目。在2024年11月举行的会议上，双方同意2025-2027年在越南开展17个合作项目，聚焦环保、物流、人力资源培训、农业、法语教学等领域。



卡尔·范登博舍大使表示，除政府成员外，30名企业领导代表和约12名大学校长将陪同比利时国王和王后出访越南。预计双方各所大学院校将签署多份谅解备忘录。卡尔·范登博舍大使强调，此次访问是加强两国经济和教育合作的重要里程碑，并重申了不仅在双边层面而且在多边层面共同应对地缘政治挑战的必要性。



卡尔·范登博舍大使表示，我们将陪同国王和王后走访胡志明市战争遗迹博物馆，参观橙剂/二恶英展览区，会见陈素娥女士和越南橙剂受害者。比利时方面将介绍清理越南橙剂污染土地的一些技术措施。



可以说，比利时国王和王后此次越南之行标志着两国关系迈出的重要一步，为教育、经济、环境等领域合作开辟新的前景，以实际行动给两国带来了切实利益。（完）

