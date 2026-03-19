比利时阿基塔拉基金有意在兴安省开展多项项目

3月19日，比利时驻越南大使卡尔·范登博舍（Karl Van Den Bossche）率代表团访问兴安省庯宪（Phố Hiến）坊，并与兴安省委举行了工作会议，提议在该省开展多项合作计划与项目。



卡尔·范登博舍大使表示，在近期与越南政府总理范明政举行的会晤中，范明政总理高度评价比利时王国在协助越南清理环境、克服橙剂/二恶英（Dioxin）后果以及为包括橙剂受害者在内的民众创造就业机会等方面所表现出的关注与善意。



卡尔·范登博舍大使透露，支持越南克服战争遗留后果的财力资源通过“阿基塔拉影响力一号基金”（Aquitara Impact Fund I）、“阿基塔拉基础设施发展投资基金”及“阿基塔拉慈善基金”进行部署。阿基塔拉各基金在比利时金融服务和市场管理局（FSMA）的管理与监督下运作，确保专业性、财务能力并符合国际准则。



比利时王国及阿基塔拉基金生态系统希望在越南全国，特别是兴安省开展投资与慈善活动；希望该省配合并为基金在当地实施项目创造便利条件。大使建议省方安排已完成征地拆迁、具备法律条件且符合生态工业区或经济发展区规划的“净地”。



在该土地上，基金预计将追加投资2亿美元，用于建设同步且现代化的生态工业区。此外，阿基塔拉慈善基金提议通过在河内和兴安建立门店系统，为橙剂受害者家庭构建可持续生计，随后将其模式推广至全国。



兴安省委书记阮有义对比利时国王、王后、政府及人民长期以来在协助越南开展战争遗留后果客服工作方面所给予的情感和具有意义的支持表示衷心感谢。



阮有义书记对各项倡议和建议，特别是为橙剂受害者家庭创造生计的提议表示欢迎，认为这是一项具有人文关怀、务实且可立即开展的倡议。对于其他建议，兴安省委书记表示双方仍需进一步深入研究并细化对接方案，确保符合越南的各项法律法规。（完）



越通社