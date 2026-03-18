比利时支持越南开展二恶英污染土壤清理工作

具体而言，比利时政府将支持越南开展受二恶英污染土壤清理工作。越南已批准比利时Haemers Technologies 公司与Aquitara Impact Fund 投资基金之间联合体实施该项目，有望逐步恢复生态环境，改善受影响地区民众的生活。



国家统一半个世纪之后，橙剂后果一直存在，许多越南人依然承受其严重影响。土壤受二恶英污染不仅直接危害人体健康，还严重削弱了许多地方的农业生产能力和经济发展潜力。



此次合作项目被评为前所未有，因为这是首次有外国投资基金在处理战争遗留问题领域上获得越南政府的强力支持。项目的重点在于应用由Haemers Technologies开发的先进热处理技术，受污染土壤将被加热至最高约1200摄氏度，使二恶英分子挥发，随后在焚烧过程中被彻底分解和消除。经过处理后，土壤可实现安全再利用，用于农业生产及其他发展用途。

Haemers Technologies 首席执行官兼创始人扬·海默斯（Jan Haemers）表示，这是一个长期的项目，每个受处理地点的成本可高达数亿欧元。然而，其带来的价值不仅在于环境修复，还将为相关地区开启新的发展机遇。预计在完成去污处理后，这些区域将成为可持续的生态工业区，创造就业机会并推动经济长期增长等。



此外，该项目还计划在偏远地区为橙剂受害者家庭援建150家小型经营单位，旨在恢复生态环境，改善生计并提升当地居民的生活质量。



Aquitara Impact Fund 投资基金联合创始人弗兰茨·博戈维奇（Franc Bogovic）表示，该项目是将现代技术、创新投资理念与社会责任有机结合的典范。将受污染土地转化为发展资源，被视为一条可持续发展路径，能够同时为社区和投资者带来利益。



该项目的初步成功也反映出越南与比利时自1973年建立的良好外交关系基础。两国在经济、贸易、环境和可持续发展等多个领域上的合作关系持续走深走实。



此前，比利时众议院于2023年通过了一项关于承认越南橙剂受害者的决议，为此次项目等具体合作倡议奠定了重要基础。在国际社会的共同努力以及越南政府的坚定决心下，该项目有望逐步促使那些曾遭受破坏的土地“复活”，同时为越南人民的子孙后代带来更加光明的未来。（完）