比利时企业深入了解越南物流和供应链情况

6月6日，在比利时安特卫市，比利时-越南联盟（BVA）与Ahlers Logistics公司联合举办了主题为“物流与供应链管理”的研讨会。此次研讨会吸引了众多越南和比利时企业和组织的参与。

据越通社驻比利时记者报道，此次会议的目的是通过Ahlers Logistics公司的专业知识，为与会者提供有关越南物流业现状的信息。研讨会还重点讨论了将该行业的挑战转化为在越南开展业务的企业的机遇的各项措施。

Ahlers Logistics首席执行官Roger Chantillon表示，该公司于5月29日在胡志明市开设了代表处。他强调：“我们很高兴在胡志明市设立办事处，这是我们在东南亚持续增长战略的一部分。新办事处证实了我们为该地区客户提供适当和高质量物流解决方案的承诺。”

Ahlers Logistics战略总监Tom Van Weerald在接受越通社记者采访时表示，目前的供应链正在向越南转移，因为这是一个非常活跃的市场，具有许多有吸引力的宏观趋势。这就是该公司在胡志明市开设办事处，以促进品牌推广和扩大业务的原因所在。

越南作为新的制造业中心的崛起和不断发展的电子商务充分彰显了物流服务在经济中的重要性。越南的物流业被认为是增长最快的行业之一，约占国内生产总值（GDP）的4.5%，预计未来几年的增长速度将超越GDP的增速。

尽管仍面临诸多挑战，但越南被评为拥有发展物流业的诸多优势，包括其战略位置、强劲的经济增长率、政府的优惠政策和丰富的劳动力资源。因此，越南在世界银行的物流绩效指数中名列前30名。

此次研讨会为与会者提供了有关越南物流业的有用知识和信息，为比利时和越南物流企业之间的合作与发展开辟了许多新的机遇。（完）