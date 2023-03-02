武文赏同志当选新一任越南国家主席

3月2日上午，第15届国会第四次特别会议在越南国会主席王廷惠的主持下召开。会议选举武文赏同志为越南社会主义共和国主席。

按照规定程序，在会议上，越南国会常务委员会向国会提交了一份名单，供国会选举武文赏同志担任国家主席职务。

越南国会秘书长、国会办公厅主任裴文强宣读了关于选举越南社会主义共和国主席（任期2021-2026年）的决议草案。

该决议草案明确指出，根据宪法、法律规定和计票结果，越南国会决定批准第十三届越共中央政治局委员、书记处常务书记、第十五届国会代表武文赏同志担任越南社会主义共和国主席（任期2021~2026年）。该决议自国会通过之日起生效。

国会主席王廷惠主持以电子投票方式表决通过关于选举越南社会主义共和国主席的决议。

投票结果显示，在出席会议的 488名代表中有487名代表投赞成票，占国会代表总数的98.38%。国会通过了选举武文赏同志为越南社会主义共和国主席（任期2021~2026年）的决议。

在神圣的金星红旗下，在越南社会主义共和国宪法面前，在越南社会主义共和国国会面前，在全国同胞和选民的面前，国家主席武文赏宣誓：“在神圣的金星红旗之下，在国会、全国同胞和选民面前，我——越南社会主义共和国主席宣誓：绝对忠于祖国、人民和越南社会主义共和国宪法，努力完成党、国家和人民交给的任务。”（完）