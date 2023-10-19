武文赏亲切会见了越南驻中国代表机关干部和工作人员

据越通社特派记者报道，越南国家主席武文赏在出席中国北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，于10月19日上午亲切会见了越南驻中国代表机关干部和工作人员。

武文赏在会上发言时强调，此访的目的是应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛；同时，有助于继续落实阮富仲总书记于2022年10月底历史性访华期间两党两国最高领导人达成的共识。通过保持高层交往和接触，有助于加强两国政治互信和务实合作。此次访问还旨在肯定越南一贯支持有利于地区和世界和平、合作与发展的倡议。

武文赏介绍了国内近期的经济社会发展情况；强调党和国家坚持贯彻落实越南始终是国际社会的朋友、可靠伙伴和负责任成员的外交政策。越南愿在国家利益的基础上，本着平等、公正、确保独立和领土完整、尊重国际法、促进本地区和平与发展的原则，与世界各国建立外交关系，密切关系，扩大合作。

武文赏强调了中国市场对越南出口领域和产业特别是农产品的重要性；建议有关部门密切关注维持、扩大和发展中国的市场。

武文赏希望，越南驻华使馆和外交机构官员和工作人员全力以赴，克服困难，完成好党和国家交付的任务，特别是2023年的重点任务。

当天上午，武文赏一行走访参观了北京市朝阳区黑庄户乡小鲁店村新农村建设典型模式。（完）