武战胜副部长：越南与梵蒂冈外交关系的历史性时刻

越南外交部12月24日下午发布公告称，梵蒂冈圣座已公布马雷克·扎莱夫斯基(Marek Zalewski)大主教被任命为圣座常驻越南的代表，成为圣座首位常驻越南代表。

公告明确指出，马雷克.扎莱夫斯基大主教被任命为圣座常驻越南代表将有助于促进圣座与越南天主教之间的联系，同时进一步加强越南与圣座之间的交流。

梵蒂冈首次在越南设立常驻代表，是双方关系升级进程中的一件非常重要的事情，是在互相尊重、互相合作和互相了解的精神上积极沟通取得的成果。这种关系是按照适当的路线图、符合越南法律和越南签署和参加的国际公约以及两国关系的实际情况来实施的。这也充分体现了越南国家尊重和确保宗教信仰自由，为包括天主教在内的各宗教开展活动创造便利条件，为越南天主教会与世界天主教深入融合创造有利机遇的一贯政策。

近期，尤其是自双方于2009年建立越南-梵蒂冈联合工作组对话机制后，越南与梵蒂冈圣座的关系取得许多积极进展。从此至今，越南与圣座高层领导接触会晤频繁。

特别双方已在2023年3月举行的越南-梵蒂冈联合工作组第十轮会议上就“梵蒂冈常驻代表和梵蒂冈常驻越南办公室的运作规则”达成一致；于2023年7月越南国家主席武文赏访问梵蒂冈期间双方已通过该规则。

越南内务部副部长武战胜24日晚就双方关系的这一重要进展接受越通社记者的采访时表示，这是越南与梵蒂冈外交关系的历史性时刻。通过教宗致天主教会全体信友的信函以及任命常驻越南代表，双边关系以及越南天主教会与普世教会之间的关系翻开了新的篇章。这一特殊关系中最佳结果是两国、两国政府和两个教会之间的良好关系，肯定了越南天主教会在地区和世界上的地位和作用。这种关系在越南国家主席武文赏于 2023 年 7 月访问梵蒂冈并会见教皇方济各期间得到了肯定。

武战胜指出，越南一贯奉行独立、自主、国际关系多样化和多边化，做世界各国的朋友、可靠伙伴和国际社会负责任等的外交政策。在此基础上，越南本着尊重独立、主权、领土完整、互不干涉内政的原则，重视并愿意发展同梵蒂冈的关系，为世界和平、合作与发展作出积极贡献。

“常驻代表的升级并非是关系的结束，而是在双方关系中开启了新的篇章。与双方关系有关的问题将通过常驻代表迅速直接讨论。常驻代表具有有利条件履行圣座赋予对越南天主教徒的任务和职责，并有机会更多地关注越南天主教会的宗教活动”，武战胜说。

武战胜表示，与梵蒂冈升级关系除了体现越南党和国家正确的外交政策外，也是越南对梵蒂冈在谈判过程中对越南天主教的善意和积极指示的认可，同时彰显越南党和国家对天主教的关心，鼓励天主教徒坚定相信党和国家的主张政策。

马雷克.扎莱夫斯基大主教从1995年在圣座外交部工作，曾在世界上许多国家任职，曾担任圣座驻津巴布韦大使、圣座驻新加坡大使兼非常驻越南代表。在担任非常驻越南代表期间，马雷克·扎莱夫斯基已同越南有关机关配合，走访了越南天主教各教区，与全国各部门代表和地方政府接触。（完）