武德儋副总理会见UNICEF执行主任凯瑟琳·拉塞尔

武德儋相信，凯瑟琳·拉塞尔的此访将继续促进联合国儿童基金会与越南的良好合作关系；为促进儿童权利的实现以及获得儿童权利的国际标准作出贡献。越南与联合国儿童基金会已开始实施 2022-2026 年国家计划，预计总经费为7000万美元，其中大部分是无偿援助资金。



武德儋强调，近年来越南儿童工作各方面取得积极成果，并表示，政府、政府总理签发并实施了许多关于儿童的政策、方案、计划和提案，以确保在最高水平上实现儿童权利，满足各个时期的社会经济条件；及时解决传统的或出现的儿童问题；执行2030 年可持续发展议程目标，包括关于儿童保护、照料和教育的目标。



武德儋希望继续得到联合国儿童基金会和联合国对促进和保护越南儿童权利的支持。



凯瑟琳·拉塞尔表示，越南是批准《联合国儿童权利公约》（CRC）的先驱国家之一，积极参与有关儿童权利的联盟和全球运动。此外，越南关于儿童保护、照料和教育以及儿童参与权的政策和法律体系正在逐步完善并达到尽可能高的水平，符合《联合国儿童权利公约》和越南作为缔约国的其他国际公约、条约的标准。



联合国儿童基金会乃至联合国其他机构优先支持越南建设和加强越南的儿童保护体系。



作为促进和保护儿童权利的联合国机构，联合国儿童基金会将继续有效地陪伴和支持越南在儿童保护、照料和教育方面的工作；动员国际组织、国家和利益相关者的支持，以解决新形势下的挑战和困难，以展示越南在联合国人权理事会中的作用，加强越南在儿童权利领域的国际融入。（完）