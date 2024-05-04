武元甲大将《奠边府》一书（第九版）亮相

书籍《奠边府》由国家政治真理出版社先后多次出版，每次出版都进行了补充调整。

越南真理国家政治出版社副社长、副总编辑武文小在发布仪式上发言时表示，在庆祝奠边府大捷70周年和越南人民军建军80周年之际，国家政治真理出版社第九次出版武元甲大将《奠边府》一书，并由武元甲大将儿子武洪南按照父亲的遗训对有关战役的文章、资料和历史事件进行补充和校正。

作为越南人民军队总司令，直接指挥奠边府战役，武元甲大将生前撰写了大量有关奠边府战役的著作和文章。

《奠边府》共分为三个部分：胡志明主席致奠边府前线的信件， 奠边府和 关于奠边府的文章。

武洪南表示，这本书拥有关于奠边府战役的最全面且最真实的资料，也体现了武元甲大将对民族历史的责任感和使命感。

武洪南说，武元甲大将生前嘱咐他收集政治局、党中央的原始文件；战场上的电报、战斗中的命令，与胡伯伯和大将在各战场各战线上并肩战斗的将领会面，并将这些资料集合成历史文献。

武洪南补充说：在自己的一生中，武元甲大将一直牵挂着撰写书籍，总结经验教训的事情。 “每一次出版，《奠边府》一书又厚了一层。 对我父亲而言，写作是一种任务，是对党、对军队、对英雄烈士、对英勇献身的人民的责任。”

组委会透露，在纸质图书出版基础上，真理国家政治出版社在https://sachquocgia.vn./上同步启动《奠边府》网络版，方便读者研究和查询。（完）