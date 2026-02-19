正月初三越南市场供应充足 物价平稳

据越南工贸部国内市场管理与开发局消息，2026丙午年正月初三（2月19日），在经历农历新年前两日平静后，全国商品市场开始逐步恢复活跃，但整体购买力仍低于节前高峰水平。主要原因在于大多数民众仍处于休假、春游阶段，且基本生活必需品已于节前提前备足。

自正月初三清晨起，众多超市、购物中心及大型零售系统同步恢复营业，包括 Saigon Co.op、Central Retail、MM Mega Market、乐天玛特、永旺、WinMart、GO! 以及永旺购物中心等，确保市场货源充足，并推出多项新春促销活动以刺激消费需求。

在传统集市，营业摊位数量较初一、初二明显增加；便利店系统在春节假期期间持续运营，有效满足居民分散化、灵活化的购物需求。

从消费结构看，需求主要集中在用于节日餐食的生鲜食品，如绿叶蔬菜、肉类、水产品，以及用于祭祀活动的鲜花、水果等商品。总体而言，商品流通顺畅，未出现断供或短缺现象，市场价格水平基本稳定，与节前持平，供需关系保持平衡。

据介绍，春节商品保障工作启动较早，整体储备规模较平日提高约10%至15%；多家大型分销企业将必需品储备量提升20%至40%，并承诺稳定价格，部分商品售价低于市场平均水平5%至10%。

在成品油方面，工贸部已下达2026年最低总货源保障量近3180万立方米/吨，确保满足节日期间消费及生产需求。各主营企业维持必要库存，通过零售网络持续稳定供油，未发生供应中断情况。

总体来看，全国市场运行平稳，未记录到涉及走私、假冒伪劣商品或食品安全违规的重大事件。预计2026丙午年春节期间，各类生活必需品价格将继续保持稳定，为保障民生、维护社会稳定、营造安心祥和的节日氛围提供有力支撑。（完）