欧盟:越南是重要伙伴

据越通社驻雅加达记者报道，2月22日，欧洲议会外交事务委员会主席大卫·麦卡利斯特（David McAllister）指出，欧盟将越南视为重要伙伴，并希望继续促进与越南在各个领域的合作关系。

大卫•麦卡利斯特表示注意到双方在环境和能源方面的双边贸易投资合作关系中所取得的成就；欧盟高度评价越南对欧盟-东盟关系的支持，并赞赏越南代表团为去年12月在比利时举行的欧盟-东盟建立关系45周年活动作出的建设性贡献。

大卫•麦卡利斯特在 2 月 20 日至 24 日对印度尼西亚和越南进行访问的东南亚之行期间在雅加达举行的新闻发布会上强调，欧盟和东盟是世界上最成功的两个区域组织。特别是，双方都致力于多边主义和基于规则的国际秩序。

谈到欧盟代表团在 2 月 20 日至 22 日访问雅加达期间讨论的问题，欧洲议会外交事务委员会主席重申，欧盟支持东盟努力寻找解决缅甸危机的方案，同时呼吁缅甸军政府认真落实东盟领导人达成的5点共识。

欧洲议会外交事务委员会主席强调，欧盟坚持确保东海法治的必要性，以及确保和平、稳定、安全和航行自由等的重要性。

麦卡利斯特对两个地区之间经贸关系迅速发展表示高兴，他指出，欧盟不仅是继美国和中国之后的东盟第三大贸易伙伴，而且还是东盟第二大投资来源地。

麦卡利斯特还透露，在绿色转型过程中，东盟国家面临沿海地区沉降、洪水泛滥等与气候变化相关的重大挑战。在此背景下，欧盟积极支持东盟国家向更清洁、更环保方向推进能源转型。（完）