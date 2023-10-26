欧盟主席：越南是与欧盟合作的典范

应欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的邀请，越南政府副总理陈红河率领越南代表团出席欧盟于2023年10月25日至26日在比利时举办的“欧盟全球门户”论坛。

越通社驻布鲁塞尔记者报道，主题为“通过可持续投资团结变强”的此次论坛旨在加强各国、国际组织和私营部门之间的协调，调动资源，增加对高质量基础设施、人力资源开发和卫生系统的投资，以实现可持续发展的目标。

欧盟委员会主席乌尔苏拉•冯德莱恩在会议上发表讲话时对包括在越南开展的太阳能项目在内的战略框架下的各项目表示欢迎。

越南政府副总理陈红河在会议上发表讲话时强调，作为与发达国家建立公正能源转型伙伴关系的四个国家之一，越南愿与各国合作，通过分享潜力和优势，共同努力实现可持续发展目标。陈红河副总理还提议发达国家和私营部门提供技术、绿色金融、人力资源培训支持和分享管理经验，力争到2050年实现清零排放的目标。

在会议上，与会代表对陈红河副总理的观点，即发达国家需要在公正能源转型进程中对发展中国家提供支持，以及政府性金融机构需要通过资金投放,发挥引导私营资金流向作用的观点表示认同和赞赏。

*越南是欧盟委员会实施与地区战略合作和倡议的重要伙伴。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在与越南政府副总理陈红河进行交谈时如是强调。

越通社驻布鲁塞尔记者报道，10月25日，越南政府副总理陈红河出席在比利时首都布鲁塞尔举行的“全球门户”论坛间隙，会见了欧盟委员会主席乌尔苏拉•冯德莱恩；会见欧洲投资银行(EIB)行长沃纳霍耶尔(Werner Hoyer)；见证越南财政部与EIB签署关于提供总额为5亿欧元的财政支持，为落实《建立的公正能源转型伙伴关系》宣言中提出的各项目标作出积极的贡献。

陈红河副总理强调，越南重视与欧盟的伙伴关系和全面合作关系，高度评价欧盟关于加强与亚太地区合作的新战略和倡议。陈红河希望欧盟及其成员国加大对越南在金融、技术、人力资源培训等方面的支持力度，以应对气候变化和推进能源转型；欧盟成员早日批准《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA），全面部署《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）以促进双方贸易和投资。陈红河提议欧盟尽快取消对越南水产品出口的IUU黄牌警告，为实现复苏和可持续发展目标做出贡献。

欧盟委员会主席乌尔苏拉•冯德莱恩欢迎双方在应对气候变化领域的密切合作关系，特别是在落实公正能源转型伙伴关系（JETP）协议框架中的合作。苏拉•冯德莱恩强调，越南是与欧盟合作的典范，感谢越南为落实欧盟关于IUU建议所做的努力，并希望尽快解决这一问题。在实施“全球门户”战略的过程中，欧盟主席表示，将继续优先考虑与越南在可再生能源、数字化转型和绿色增长等领域的合作。

双方一致认为，越南财政部与欧洲投资银行签署的谅解备忘录，将为双方推进合作、有效应全球性问题创造基础和有利条件。双方还认为，私营企业和民间资本的参与对于实现《公平能源转型伙伴关系》（JETP）非常重要。(完)