欧盟与越南商务投资论坛即将举行

此次论坛以“投资合作，共创可持续未来”为主题，旨在双方关系提升为全面战略伙伴关系的背景下，搭建起加强欧越经贸与投资合作的桥梁。



论坛预计将汇聚500名代表和专家，包括来自欧盟、越南政府机关、欧越领先企业以及国际金融机构的代表。特别值得关注的是，欧盟负责国际伙伴关系的委员约瑟夫·西克拉（Jozef Síkela）将在对越正式访问期间出席论坛，欧洲投资银行（EIB）副行长尼古拉·比尔（Nicola Beer）也将出席论坛。



论坛议程将包括全体会议和系列深度讨论环节，为政策制定者、企业领袖和专家提供对接空间。这是各方共同挖掘投资机遇并更新最新政策动向的良好机会。



论坛讨论内容将聚焦支撑越南可持续发展的关键领域，包括：可持续交通、能源转型、基础设施互联互通、绿色与数字“双重转型”，以及投资经营活动中的环境、社会和治理（ESG）标准。



全球门户战略彰显了欧盟在世界范围内构建可持续伙伴关系的坚定承诺。 朱利安·格里尔大使强调：“在越南，我们优先支持绿色转型与数字转型，同时推动互联互通与创新。这种合力不仅带来双边经济利益，还为实现长期可持续增长目标作出贡献。” 欧盟驻越南大使朱利安·格里尔（Julien Guerrier）



“欧盟与越南商务投资论坛——全球门户战略”不仅限于对话，更是协助消除监管障碍、推动企业界务实合作的纽带。特别是，该活动将陪伴越南中小企业（SMEs）接触潜在的国际投资者和合作伙伴。



通过紧密合作，论坛有望成为疏通资本流、促进技术转移并支持高素质人力资源培训的平台。这是助力越南企业深层嵌入全球价值链的重要前提，同时也支持国家实现低排放发展路线图，并提升应对气候变化的能力。（完）