欧洲越南创新网络副主席高世英：越南将成为促进东盟与欧盟关系的积极推动者

越南政府总理范明政与越南高级代表团于12月9日早晨启程前往比利时出席东盟-欧盟建立关系45周年纪念峰会并对卢森堡公国、荷兰王国和比利时王国进行正式访问。

值此机会，欧洲越南创新网络（VINEU）副主席、德越经济与改革创新网络（DVIW）联合创始人高世英就越南、东盟与欧盟关系接受了越通社驻德国记者的采访。

高世英表示，越南与欧盟的双边关系32年来已提升到新高度，取得实质性进展，双方成为彼此平等互利的合作伙伴，共同签署了自由贸易协定（EVFTA）。新冠肺炎疫情背景下，欧盟向越南提供了近3000万剂新冠疫苗和医疗设备，帮助越南成功抗击疫情，这充分体现了双方长期稳定的友好关系。

加入东盟近30年来，越南以正确的心态和外交政策不断成长壮大，以责任担当精神积极参与东盟事务，为东盟发展做出积极贡献，充分发挥在东盟的引领作用，得到国际社会的普遍认可。

高世英指出，越南一贯重视发展与欧盟及其成员国的全面伙伴关系，始终支持东盟-欧盟战略伙伴关系。因此，凭借越南在东盟的重要作用，越南将成为推动东盟-欧盟关系迈上新台阶的重要因素。

范明政此访是加强越南与卢森堡、荷兰、比利时及欧洲关系的重要机会。凭借越南在东盟的作用，越南将成为促进东盟与欧盟关系的积极推动者。

高世英表示，目前越南正加快推进一体化进程，为国内发展创造动力。然而，全球供应链的中断也给越南带来不少困难和挑战。

在地区和世界前景黯淡背景下，越南似乎有机会与东盟成员国一起为加强东盟作用和地位做出贡献。2020年，越南是东南亚地区国内生产总值（GDP）增速最高的国家，也是全球为数不多的实现正增长的国家。这充分体现了越南党的领导作用和政府的正确决策。

在全球供应链发生变化的背景下，越南迎来了巨大机遇，许多跨国公司加大对越投资。专家们都认为，这种转变为越南企业提供了加入有史以来最大的全球供应链的机会。

但是，越南大多数工业企业规模较小，无法深入参与价值链。因此，技术创新、数字化转型和供应链多元化是越南企业提高竞争力的迫切需要。作为在欧洲越南专家和知识分子的网络，VINEU 非常希望通过促进企业对接、推动技术转让等活动为越南可持续发展作出贡献。（完）