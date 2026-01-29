欧洲理事会主席科斯塔抵达河内，开始对越南进行正式访问

1月28日晚，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔一行已抵达首都河内，开始应越南社会主义共和国主席梁强的邀请，于2026年1月28日至29日对越南进行正式访问。



越南国会文化和社会委员会主任阮得荣，外交部副部长阮孟强，越南驻欧盟代表团团长阮文草大使，欧盟驻越南大使朱利安·格里尔（Julien Guerrier）等到内排国际机场迎接欧洲理事会代表团。



陪同欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔（António Costa）对越南进行正式访问的有：主席办公室外交顾问团团长安娜-玛丽亚·布拉（Anna-Maria Boura）；主席办公室外交顾问维罗妮卡·辛图尔克·穆西洛娃（Veronika Şentürk Musilová）；主席办公室发言人玛丽亚·托马西克（Maria Tomasik）。



越南驻比利时王国特命全权大使、越南驻欧盟代表团团长阮文草就此访的意义与期待接受了越通社驻布鲁塞尔记者的采访时认为，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔正式访问越南，对越南与欧盟关系具有极为重要的意义。这一意义尤为特殊，因为这是越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功后，欧盟高级元首代表对越南进行的首次访问。



阮文草大使表示，此次访问体现了欧盟对越南正确、独立、自主、国际关系多边化多样化的外交路线的认可与高度评价，同时也肯定了越南日益提高的国际地位和威望，特别是作为欧盟在亚太地区重要伙伴的地位。



欧盟驻越南大使朱利安·古尔利尔（Julien Guerrier）表示，此次访问恰逢双方关系在经历35年发展历程后达到区域内最深层次最广范围之际进行的。他认为，越欧关系可迎来发展新纪元。（完）