欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔参观文庙-国子监与河内地铁三号线

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

安东尼奥·科斯塔恰逢河内在文庙-国子监接受联合国教科文组织"全球学习型城市"称号之日参观文庙-国子监。



观赏文庙门、奎文阁、天光井并听取进士碑的介绍后，安东尼奥·科斯塔对越南文化有了更深的了解。



欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔参观河内地铁三号线。图自越通社

在1月29日关于将越南与欧盟关系提升为全面战略伙伴的联合声明中，双方强调将深化和扩大科技、教育培训领域的合作。欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔现身文庙-国子监，证明了欧盟与越南在教育领域合作中的承诺。



此前，安东尼奥·科斯塔参观了河内地铁三号线的隧道段。河内地铁三号线全长12.5公里，其中高架段（呠—纸桥站）长8.5公里，地下部分（纸桥—河内火车站）长4公里。这是首都的重点交通项目之一，旨在助力缓解交通拥堵、改善公共交通系统并提升城市环境质量。该项目也体现了可持续城市交通领域的国际合作，同时支持了越南对绿色转型的承诺。



地铁三号线获得了法国国库署和法国开发署提供的优惠贷款。该项目还获得了亚洲开发银行以及欧洲投资银行集团 (EIB Global) 的大规模资助。据欧盟称，项目完成后，地铁三号线预计每年将助力减少相当于33150吨的二氧化碳排放。



安东尼奥·科斯塔对能够亲眼见证越南与欧洲伙伴的合作成果感到高兴。他说，欧洲投资银行、欧盟成员国及越南各有关单位共同参与的努力，将为河内市民的日常生活带来切实成果。地铁线路将创造一种更便捷、更实惠、更环保的交通方式。每天，成千上万的市民将直接使用该系统，并由此切身感受到越南与欧盟全面战略伙伴关系的意义。（完）