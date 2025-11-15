“欧洲河粉周”活动将于2025年12月启动 助力越南饮食文化走向世界

该活动由We Love Phở（我们爱河粉）协会主办，定于2025年12月8日至14日在欧洲多国同步开展，旨在响应12月12日“河粉日”，推动越南传统美食与文化在欧洲地区的传播。



旅居波兰侨胞、We Love Phở协会主席梅海林在记者会上表示，越南河粉近年来屡获国际美食评价机构认可，曾入选“2018年全球30大最美味料理”、“2021年20大最佳汤面”、“2022年全球100道最佳与最著名料理”等。



本次活动将通过组织品鉴传统牛肉粉、鸡肉粉、粉卷、拌粉、素粉等多种河粉品类，推出符合国际口味的创新版本，并设置越南街头河粉摊场景还原、现场烹制演示、与名厨交流等环节，全面展示河粉文化的魅力。



梅海林强调，活动不仅希望向世界推广越南饮食文化，更致力于增强旅欧越南人之间的情感连结，促进越南文化符号在国际社会的认知与传播。



国家海外越南人委员会主任阮忠坚表示，自越共中央政治局第36-NQ/TW号决议实施20多年来，海外越南人群体持续壮大，从2016年约450万人增至如今超过600万人，遍布130多个国家和地区。文化始终是凝聚海外越南同胞的重要纽带，而饮食文化特别是河粉，更是越南民族文化遗产的骄傲，塑造了越南在国际舞台上的独特形象。



阮忠坚对We Love Phở协会因文化认同与爱国情怀而凝聚表示赞赏，并积极评价其在欧洲地区所开展活动的社会影响力。他明确支持举办“欧洲河粉周”的倡议，表示国家海外越南人委员会愿持续陪伴并协助旅欧越南社团与组织，共同维护与推广越南优秀传统文化。



We Love Phở协会于2025年6月在布鲁塞尔成立，成员涵盖奥地利、比利时、匈牙利、意大利、荷兰、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、英国等欧洲国家。协会以河粉为核心文化符号，致力于推动越南饮食文化的国际化与当代传播，通过美食构建海外越南人与当地社会的情感连接，展现一个兼具传统底蕴与现代活力的越南形象。（完）



越通社