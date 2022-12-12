欧洲政客和专家将越南视为连接东盟与欧盟之间的桥梁

越南有潜力成为在欧盟（EU）和东盟（ASEAN）的关系中发挥重要作用的国家。这是预期12月14日在比利时布鲁塞尔举行的庆祝东盟与欧盟建立关系45周年峰会前夕，欧洲政客、分析家和企业界人士所平古的。

越南通讯社驻布鲁塞尔记者报道，比利时参议院第一副议长、参议员安德烈斯·格里弗罗伊（Andries Gryffroy）表示，越南在印太地区具有重要的地缘战略地位。越南经济目前是东盟供应链和经济价值链的重要一环，具有诸多优势，例如：宏观环境稳定、经济充满活力、消费市场日益开放、政治稳定、促进经济发展投资政策保持一贯。因此，越南在东盟与欧盟关系中发挥着重要作用。

比利时外交部双边关系司司长杰伦·库尔曼（Jeroen Cooreman）先生强调越南在连接东盟与欧盟之间的桥梁作用，并表示，在东盟-欧盟峰会框架内，由越南政府总理范明政率领的越南代表团承诺实现越南在可再生能源、绿色、可持续发展和数字化转型等方面的方向。这符合比利时的优先事项以及欧盟议程。

比利时弗拉芒布拉班特省 （Vlaams-Brabant） 商会会长 Daniel Vandenberghe 指出，在比利时企业以及欧洲企业需要实现市场多元化、瞄准东南亚地区市场的背景下，越南是一个潜在的市场。

比利时国际港口建设与投资公司（IPEI）执行经理Marc Stordiau表示，多年来IPEI在越南投资发展海港基础设施和服务，今后公司将推动越南商品出口到欧洲活动，特别是越南具有优势色的农产品。

越南与欧盟的关系目前被认为处于历史高位。越南从受援国变成了平等互利的合作伙伴。现在，越南与欧盟的关系非常深厚，有许多合作框架，典型的是自 2020 年 8 月 1 日起生效的《欧盟-越南自由贸易协定》(EVFTA)。

据欧洲亚洲研究所（EIAS）的数据，欧盟是越南的主要贸易伙伴之一，是越南第三大出口市场和第五大进口市场。 2022年前9个月，越南与欧盟双边进出口总额达571.1亿欧元，比2021年同期增长10.3%。目前欧盟是越南第五大投资来源国，累计至2022年8月，注册资本总额为276亿美元。特别是2022年前8个月，欧盟在越南的投资注册金额达22亿美元，比2021年同期增长69.6%。（完）