欧洲企业对越南的商业信心恢复增长

越南欧洲商会（EuroCham）10月9日公布了2023年第三季度商业信心指数（BCI）报告，显示欧洲工商界对越南的商业信心出现恢复增长的趋势。

具体，2023年第三季度的商业信心指数较2023年第二季度的43.5点上升至45.1点，显示欧洲企业在越南的商业心理发生积极变化。另一方面，对公司当前经营状况的悲观程度下降了3%，而积极和中性看法分别增加了6%和4%。

2023年第三季度商业信心指数调查结果还显示，与2023年第二季度相比，预计下一季度经济稳定和增长的企业数量增加了11%。与此同时，对 2023 年第四季度负面趋势预测的企业数量下降了 5%。

至于外国直接投资 (FDI) 前景，越南对全球投资的吸引力依然强劲，63% 的受访企业将越南列为十大外国直接投资目的地之一。值得注意的是，31%的受访者将越南排在前三名，其中高达 16% 的受访者认为越南是第一投资目的地。为了进一步强化这一信念，超过一半的受访企业预计，随着 2023 年接近尾声，他们将增加对越南的外国直接投资资金。

2023年第三季度商业信心指数报告还显示，欧盟-越南自由贸易协定（EVFTA）实施两年多后，继续对越南商业格局产生强大的积极影响。目前，超过60%的企业认为EVFTA的最大好处是减税，其次是提高越南的竞争力、减少贸易壁垒、扩大与当地企业的合作伙伴关系和增加进入越南市场的机会。

Decision Lab首席执行官Thue Quist Thomasen表示，在克服挑战后，越南目前呈现复苏迹象，如零售业和旅游业增长强劲，有助于推动经济发展。此外，外国直接投资的增长也带来了乐观情绪，巩固了越南作为全球商业中心的地位。（完）