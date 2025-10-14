欧洲企业对越南商业信心创三年来新高

越南欧洲商会（EuroCham）14日发布的2025年第三季度商业信心指数（BCI）显示，在越南运营的欧洲企业普遍持积极乐观态度。该指数上升至66.5点，不仅高于美国实施对等关税前的水平，更创下近三年来的最高纪录。



本期BCI报告不仅反映出越南宏观经济的积极态势，也揭示了营商环境的结构性改善，包括签证与劳工许可政策改革、绿色投资增长以及行政手续数字化进程的推进。这些变化表明，欧洲投资者视越南为充满潜力的经济体，同时也指出越南需进一步破除制度性障碍，以维持可持续增长并增强长期竞争力。



尽管面临外部环境变化，供应链从越南转移的趋势仍十分有限。报告显示，仅3%的企业考虑将业务迁出越南，另有3%的企业计划扩大或调整在越运营规模。报告强调：“这再次印证了越南作为区域内可靠、可持续的生产和投资目的地的地位。”



此外，尽管美国关于“中转货物”的规定及相关对等贸易协定仍在谈判中，多数企业并未计划大幅调整其投资或运营战略。尽管法律合规、市场波动和供应链策略等挑战有所增加，但这些因素并未动摇欧洲企业对越南的长期信心。



越南欧洲商会主席贾斯帕特(Bruno Jaspaert)分析指出：“压力虽在逐步显现，但整体可控。值得注意的是企业心态显著改善——80%的受访企业对未来五年持乐观态度， 76% 愿意推荐越南作为投资目的地。

这表明越南的吸引力持续稳固，不受外部波动影响。特别是富时罗素将越南股市从‘边缘市场’上调至‘次级新兴市场’，进一步佐证了BCI的结果，反映出国际投资者对越南信心的增强以及越南在全球投资格局中地位的提升。”



企业的乐观情绪也与越南的增长目标相呼应。约42%的受访企业认为越南能够在2025年实现8.3%–8.5%的GDP增长目标，23%持中立态度，另有35%持谨慎看法。



Decision Lab首席执行官图埃·奎斯特·汤姆森（Thue Quist Thomsen）表示：“尽管短期内谨慎情绪仍占一定比例，但在展望未来时，乐观预期已显著增强。68%的企业预计经济将在下一季度趋于稳定或进一步改善，较2025年第二季度上升18个百分点。这表明欧洲企业界期待在今年底迎来一轮强劲增长。”



报告还就越南的行政改革与绿色转型提出多项建议，旨在协助越南进一步优化营商环境，为在越欧洲企业创造更加便利的投资与经营条件。(完)