欧委会执行副主席：越南是令人印象深刻的贸易合作典范

越通社驻布鲁塞尔记者报道，越南代表团代表、越南驻比利时副大使武秋水于6月6日下午（当地时间）在东盟各国驻比利时委员会（ABC）与欧盟委员会执行副主席兼贸易专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)举行工作会议上发言时强调，欧盟是越南的重要合作伙伴，贸易是越欧关系的亮点和支柱。

自《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）生效以来，尽管国际和地区环境因冲突、流行病和供应链中断而出现波动，但越南与欧盟之间的双边贸易仍然增长超过30%/年。武秋水女士建议双方继续密切协调配合，有效落实现有协定和协议，将合作拓展至循环经济、绿色能源、智慧农业、数字经济等其他重要和有潜力的领域。希望欧盟进一步加大对越南的高质量投资，同时支持越南的现代技术转让、能力建设等。

对于东盟-欧盟关系和欧盟新政策，武秋水女士强调，作为东盟的积极成员并与欧盟签署了自由贸易协定和许多其他重要协议，越南愿意促进双方的合作关系，分享经验，共同努力实现整个联盟的共同目标，及时抓住和利用东盟与欧盟合作的机遇和巨大潜力等。

欧委会副主席瓦尔迪斯·东布罗夫斯强调，越南是欧盟在东盟地区重要的合作伙伴，也是令人印象深刻的贸易合作的典范，尤其是在签署EVFTA之后。今后，欧盟将进一步增加对越南的投资，特别是在公平能源转型和可持续发展等重要领域。

瓦尔迪斯·东布罗夫斯表示，东盟是欧盟的重要伙伴，是欧盟第三大贸易伙伴，欧盟也是东盟的第三大贸易伙伴。（完）