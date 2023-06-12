槟椥省积极打造主打农产品的价值链

为发挥农业的优势，槟椥省委于2016年8月5日发布了关于2016-2020 年建立和完善槟椥省主要农产品价值链以及2025年愿景的第03-NQ/TU号决议和于2021年1月29日发布的关于2020-2025年集中产区建设与槟椥省主打农产品价值链开发相结合以及2030年愿景的第07-NQ/TU号决议。

近段时间以来，槟椥省将农业确定为经济支柱，大力推进与农产品价值链相关的农业产业结构调整和新农村建设。 槟椥省农业与农村发展厅表示，截至目前，该省共有67个合作社组和67个合作社参与主打农产品价值链。

初步成果显示，椰子、红毛丹、青皮柚的产品链已经形成。 其中，椰子产品链规模最大，槟椥省约30%的椰子产品深加工出口，并成为越南椰子品牌（Vietcoco）和获得中国、欧洲、美国等大市场的欢迎。

具体而言，截至目前，椰子产业链已有参与价值链的合作组32个、合作社28个，规模超过5648公顷，成员6226人； 红毛丹产业链有3个合作社、22个合作组参与价值链，总面积为348公顷； 龙眼产业链有3个合作社参与价值链，面积98.5公顷；青皮柚产业链有与企业签署包销合同的7个合作组、13个合作社，面积超过374公顷。

此外，槟椥省农业生产逐步朝着清洁、安全、集约化、建立地理标志、产品标签、原产地可追溯性、有机标准清洁生产、GAP标准、建设原材料区的方向进行转型。截至目前，槟椥省满足 GAP 和有机标准的面积已超过 2.42万公顷； 其中，椰子17293公顷，果树678公顷，水产品养殖面积6275公顷。 槟椥省新批和维持28个柚子、红毛丹、芒果、榴梿种植区的59个代码，种植面积为550.18公顷。

农业与农村发展厅副厅长黄光德表示：“今后，槟椥省将继续推进宣传、技术转让和咨询工作。此外，槟椥省将加强农户与农户、农户与企业、企业与企业之间的互联互通，以创造一个稳定的产区。”

槟椥省向集约化、规模化生产的方向组织农业生产，有效应用科技进步，生产与加工相结合。对于该省乃至国家主打农产品，按照产业价值链进行销售，同时建立品牌、商标、地理标志和原产地追溯，使产品获得消费者的青睐。（完）