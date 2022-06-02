槟椥省拥有65余公里长的海岸线和近2万平方公里的专属经济区。槟椥省发展海洋经济和其他相关领域具有很大优势。近期，槟椥省还重点开展各项风电项目并推动高技术水产养殖产业，为成功实施《向东经济发展战略》做出积极贡献。



槟椥省于 2021 年 1 月 29 日发布了关于2021~2025年阶段向东经济发展及2030年展望的第 04号决议（04-NQ/TU），同步投资建设沿海基础设施系统，推动省内各县以及附近省份的道路对接，助力开发海洋经济潜力。



槟椥省工贸厅厅长阮文小六（Nguyễn Văn Bé Sáu）表示，目前，槟椥省总装机容量为1007.7兆瓦的19个风电项目的规划已获得工贸部的批准。



阮文小六认为，各项风电项目在槟椥省经济社会发展中起着重要的作用。同时还为当地居民创造就业机会并促进其他增值服务产业的发展。从而，为做好社会保障工作并改善当地居民的生活水平作出巨大贡献。



槟椥省计划与投资厅厅长杨文福（Dương Văn Phúc）表示，为了提升渔业水产品领域的产值，槟椥省制定了《至2025年规模为4000公顷的高科技半咸水虾类养殖区发展计划》。

2022年前几个月，槟椥省水产养殖形势较为有利，原料虾价格稳定在较高水平。高科技养虾模式发展良好，产量高，质量稳定。全省高新技术养虾总面积约为2000公顷，平均产量为60~70吨/公顷，产量达20620吨，同比增长了14.6%。



槟椥省省委委书记黎德寿强调，为了在2022年进一步推动向东经济的可持续发展，槟椥省正着力排困解难，为生产槟椥互动的恢复发展创造最佳条件；力争实现今年经济增长率达8~8.5%的目标。



此外，槟椥省还积极调动各种资源并优先实施全省11个重点项目。槟椥省主动建议中央部委行业将本省各项LNG发电燃机项目纳入国家发展计划，为本省创造新突破，为1000家企业进行数字化转型提供支持，同时根据新形势制定渔业发展规划等。（完）