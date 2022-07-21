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槟椥省着力扩大椰汁制品的出口
具体的是， 2022年11月参加前往土耳其和以色列的贸易代表团；2022年9月前往南非代表团；2022年7月前往印度和巴基斯坦代表团；2022年7月前往日本关西地区的贸易促进代表团；将于7月举行的2022年越南与阿尔及利亚企业贸易促进会等。通过与贸易代表团的接触，帮助各家企业有机会与国外市场的一些主要经销商会面与合作，进一步促进出口。
此外，槟椥省工贸厅部署支持向中国出口椰子产品的企业按照中国海关总署第248号令(关于公布《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》的令)的规定进行登记。
与此同时，工贸厅将于2022年8月同工贸部电子商务和数字经济局配合，举行跨境电子商务研讨会，促进椰子产品贸易和出口活动。
据槟椥省工贸厅的报告显示，目前，槟椥省椰汁、椰浆、椰奶等椰子制品向北美和欧盟等市场的出口稳中向好。
为了进一步加大出口力度，上述产品须满足食品安全、绿色– 清洁 – 美观等方面的苛刻要求。因此，该省增加有机椰子种植面积是提高椰子质量和价值的必行之路，为打造槟椥椰子品牌和满足国内消费和对外出口需求做出贡献。
槟椥省是越南的椰子之都，种植面积超过7.7万公顷，年产量超过 6.5 亿颗椰子。 每年椰子制品出口额达3.5亿美元以上，约占全省出口总额的30%。
为了确保椰子制品的销售渠道，槟椥省农业部门助力农民选择有机种植模式，参加各合作组和合作社，形成大规模、质量一致的原料区，为加工并向美洲、欧洲市场出口提供服务，从而提高椰子制品附加值，帮助椰子种植户稳定生活等。（完）