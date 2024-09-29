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槟椥省为向中国出口新鲜椰子做好准备
槟椥省农业与农村发展厅厅长段文顶透露，该省目前共有133个椰子种植区满足现行规定；申请出口新鲜椰子种植区代码面积近8400公顷，吸引超过1.28万农户参加。这是满足议定书中所规定的越南对中国出口的新鲜椰子植物检疫要求的原料区相关数据。
槟椥省周城县友定乡湄公水果进出口有限责任公司经理裴杨术透露，该公司已将种植区代码申请书提交植物保护局，目前正等待该局的答复和中方进行检查。
裴杨术表示，上述议定书的签署为种植区代码和厂房代码创造重要前提。目前，该公司椰子种植面积近200公顷，其中建设种植区代码面积超40公顷，为向中国出口市场做出准备。
槟椥省农业与农村发展厅透露，近期，人民参与经济合作并与建立农产品价值链相结合的意识不断增强。该省初步形成了原料区并搭建产销对接平台。
关于椰子，至今已有32个合作组、34个合作社参加与结合椰子价值链的生产区，规模超1万公顷。按有机标准生产的椰子面积达2.04万公顷（占全省椰子面积的25%）；其中获得美国、日本、欧盟、中国、韩国和中国台湾标准认证的面积为1.3万公顷。
槟椥省人民委员会主席陈玉三透露，该省一向为制定招商引资机制和政策，加大椰子生产业与加工活动中的科学应用力度，满足国内消费与国际市场的需求等方面给予大力关注并创造便利条件。
槟椥省力争保持椰园面积稳定，提高椰子产量、质量和经济效益，在向可持续价值链的转变基础上扩大椰子有机种植面积。同时，按照国内与各国市场的要求确保椰子产品可追溯性。
2024-2025年阶段槟椥省力争将椰子种植面积保持在7.9万公顷左右，2026-2030年阶段将椰子种植面积保持在8万公顷左右。（完）