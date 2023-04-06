槟椥省与中国企业促进农水产品的贸易对接

4月6日上午，槟椥省人民委员会与中国驻胡志明市总领事馆联合举行了槟椥省与中国企业农水产品贸易对接和出口促进座谈会。

槟椥省人民委员会副主席阮明景在座谈会上发表讲话时表示，希望中国驻胡志明市总领馆为该省与槟椥省企业进行对接和促进槟椥省产品，特别是椰子产品销售创造便利条件；同时对槟椥省进行研究和投资，特别是农林水产业深加工产业、贸易服务、生态旅游等领域。

另一方面，支持槟椥省向中国市场出口主打产品，特别是以正贸方式向中国出口椰子干和椰子汁。同时，向槟椥省提供中国在货物进出口管理方面的市场、商品、政策法规等信息，特别是政策变化的信息。

阮明景表示，槟椥省政府将始终依法为中国投资者及合作伙伴前来槟椥探讨贸易投资发展合作机会创造最为有利的条件。

中国驻胡志明市总领事魏华祥发表讲话时希望，双方企业尽快进行对接，以正贸方式进行出口；在中国市场打造越南农产品品牌，特别是槟椥农产品品牌。魏华祥希望双方促进两国企业在旅游、科技等领域的合作。

座谈会上，槟椥省企业还与中国驻胡志明市总领事馆及中国企业就遇到的困难、阻碍和提出的建议进行讨论

据槟椥省人民委员会的统计，2021-2022年槟椥省对中国市场的出口额达到3.6亿美元以上，年均增长18.42%，占该省出口总额的10-15%。出口产品主要为椰子制品，此外，还有蔬菜、水果、海鲜、纺织品、塑料及塑料制品等。（完）