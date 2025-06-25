榴莲旺季来临：把好质量关 守稳十亿美元市场

榴莲进入旺季是恢复价值数十亿美元出口活动的黄金机会。

2024年，在出口果蔬产品中，榴莲稳居冠军宝座，贡献了33亿美元，占水果行业出口总额的46%。中国是主要消费市场，进口额达32亿美元，占越南榴莲出口总量的97%。

然而，2025年前4个月，榴莲出口总值仅达1.83亿美元，同比下降60.9%。这一"水果之王"的下跌归因于各市场，尤其是中国加强了质量管控，特别是针对农药残留（如奥灵药、镉元素）和溯源体系的监管要求。

据越南农业与环境部种植局副局长阮光孝介绍，自2024年3月，首次接到中国关于镉超标的通报后，种植局立即开展了多轮大面积专项调查。此外，农业与环境部已派遣由杜德唯部长率团赴华协商，并取得积极成果。

2025年5月，中国海关总署（GACC）正式更新了越南榴莲829个种植区及131家包装厂注册编码。

越南果蔬协会秘书长邓福原表示，为了振兴榴莲产业，越南可借鉴泰国经验。当中国通知部分批次榴莲镉超标后，泰国立即对从种植、保存、采收到包装的全链条进行全面核查。

越南农业与环境部副部长冯德进强调，针对仍存在的问题，该部门已部署在今年榴莲旺季同步坚决落实9大解决方案，包括品种审查、耕作流程、农药管理、出口管控、镉污染土壤治理，特别是严格规范包装厂管理，通过数字化转型确保从种植园到包装厂的全程溯源。同时，该部门指示种植局严查所有化肥进口企业。（完）