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榴莲成为越南水果出口的主力产品
2022年9月起，越南榴莲正式出口到中国市场，为越南蔬果行业开辟了新的前景。据越南农业与农村发展部的统计数据显示，目前全国榴莲种植面积超过10万公顷，年产量超过130万吨。其中，达到出口标准的种植面积最大的是前江和得乐两省。
勇泰山进出口公司副总经理武玉辉表示，中国是一个消费能力强的大市场。除了新鲜榴莲外，还有很多著名的包子品牌都使用榴莲做馅料。榴莲包子很好卖。榴莲也被用来制作饮料、糖果和放在许多不同的菜肴中。仅靠几个合作伙伴，该公司每年可出售50万吨新鲜榴莲，占全国榴莲总产量的三分之一以上。这对越南榴莲来说是一个巨大的机会。
然而，中国进口商在可追溯性、种植区代码和包装厂代码方面有着诸多要求。因此，出口商和农民都必须严格遵守相关规定。农业与农村发展部植物保护局局长黄忠强调，如果出口文件存在欺诈行为，植物保护局将暂停采购和出口活动，以保护农民的利益并获得客户的信任。
谨慎扩展种植基地
尽管能够以正贸方式出口到中国市场的榴莲将迎来更多的出口机会，但这种作物和越南农民仍面临种种风险。因此，在客源不多、合作伙伴的选择也未能增加的情况下，榴莲种植户在扩大种植面积应保持谨慎态度，避免供过于求并陷入消费的僵局。
据植物保护局局长黄忠表示，最近，中国海关批准越南51个榴莲种植区代码和26个榴莲包装厂代码，意味着满足出口中国标准的榴莲种植面积有3000公顷，占全国榴莲总面积的3%。
有了榴莲出口的绝佳机会，肯定会有很多农民想种植榴莲。不过，品质始终是参与出口市场的先决条件。因此，越南农业与农村部已向南方各省发文，要求提高榴莲价值链的质量，不要盲目扩张。
越南农业与农村发展部长黎明欢强调，有意扩大榴莲种植面积地方必须掌握具体的相关数据。职能部门须确定可以实现榴莲可持续种植、灌溉系统满足要求的地区。有关地方应出台具体的政策来加强榴莲出口承销企业的合作，共同对市场进行评估，携手打造大规模、合格的种植生产基地，努力满足榴莲进口商的要求。（完）